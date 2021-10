Eternel relooke « à la française » l’Apple Watch Series 7

Eternel, marque française de bracelets raffinés pour Apple Watch, dévoile trois nouvelles collections Made in France pour personnaliser l’Apple Watch Series 7. Pas moins d’une dizaine de nouveaux bracelets en cuir, au look sport auto rétro ou encore aux couleurs pastel tendances, donnent un nouvel aspect à ce bijou technologique, et par ailleurs également compatibles avec les Series antérieures de l’Apple Watch.

« Nos nouvelles collections de bracelets en cuir sont le parfait complément de la dernière Apple Watch. Nos adaptateurs sont 100% compatibles avec ceux de la Series 7 et peuvent être assortis à la couleur du boîtier », précise Morgan Camilleri, PDG d’Eternel.

RALLYE : Nouvelle collection masculine inspirée de l’univers rétro de la course automobile des années 50, un clin d’œil aux gants de conduite aéré de l’époque. Conçus en cuir de vachette et disponibles en deux coloris (miel et noir), ces nouveaux bracelets Eternel se caractérisent aussi par une nouveauté très attendue : leur boucle déployante en acier inoxydable qui garantit une fermeture express et solide. Prix : 89 euros



AQUARELLE : Première collection 100% féminine Eternel aux couleurs pastel tendances (corail, jade, rose poudrée, blanc et turquoise), dont les bracelets en cuir de qualité sont fabriqués main en France et adaptés aux poignets fins. Prix : 59 euros



SIMPLE TOUR : Nouveaux bracelets bleu et rouge simple tour en cuir de vachette Ingrassata (graissé) pour la ville ou des occasions plus formelles. Leur finesse et la légèreté de leur grain apportent une touche d’élégance à la française. Prix : 69 euros

https://youtu.be/ZONj2AGh7aA