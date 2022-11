Et voici le Huawei MateBook 14s millésime 2022

Le concurrent du MacBook signé Huawei dégaine des caractéristiques de compétition.

Ce MateBook 14s version 2022 est une version actualisée des MateBook 14s de l’année dernièr. Logé dans le même châssis en aluminium élégant, le MateBook 14s de Huawei est une machine portable mais puissante. Regardons à l’intérieur pour y trouver des caractéristiques à gogo, avec un nouveau processeur Intel et la dernière version de Windows.

Le processeur Intel Core i7 de 12e génération offre un vrai booster pour les tâches quotidiennes et les charges de travail plus intensives. Avec Windows 11, vous bénéficiez également de toutes les dernières nouveautés en matière de logiciels. Côté graphiques, Huawei a réutilisé le même GPU Intel Iris Xe, mais impressionnant. Et pour alimenter tout cela, vous trouverez 16 Go de RAM et une batterie de 60 Wh.



Sur le devant, vous retrouverez l’écran 3: 2 reconnaissable de Huawei. Il est d’une clarté cristalline avec une résolution de 2,5K et il affiche un rapport écran/corps de 90 %. Cependant, l’espace vertical supplémentaire peut prendre un certain temps pour s’y habituer. Avec une grande précision des couleurs, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité de 400 nits, tout votre contenu brillera à travers cet écran de 14,2 pouces. De plus, vous pouvez opter pour un écran tactile pour un gain de productivité supplémentaire.

Comme on peut s’y attendre d’un ordinateur portable 2022, Huawei a tout intégré à ce MateBook 14S 2022. Il y a un capteur d’empreintes digitales, un clavier rétroéclairé, une webcam 720p (qui ne pointe plus vers le nez), le déverrouillage facial Windows Hello et quatre haut-parleurs avec son stéréo. Sur le nouvel appareil, la marque inclut également son écosystème Super Device pour se connecter facilement avec d’autres équipements Huawei, et Smart Conference avec FollowCam – un concurrent du Center Stage d’Apple.

Le « MacBook » de milieu de gamme de Huawei est désormais doté des dernières fonctionnalités auxquelles vous vous attendez. Les 14 de l’année dernière ayant obtenu quatre étoiles sur cinq lors de nos tests, nous nous attendons donc à des performances similaires cette fois-ci. Comptez environ 1500 € pour ce MateBook 14s 2022 disponible dans les prochaines semaines.