Et voici la TAG Heuer Carrera Edition Spéciale 160 ans

TAG Heuer Carrera 160 Édition Spéciale 160 ans lance le coup d’envoi des festivités des 160 ans de la marque.

En 1962, le nom de la célèbre course automobile Carrera Panamericana, l’une des plus dangereuses au monde, parvint aux oreilles de Jack Heuer, CEO de la maison horlogère à l’époque. Le mot espagnol « carrera » – lequel désigne aussi bien la route, la course que la carrière ou le parcours – retint immédiatement son attention : le nom idéal pour un nouveau garde-temps. L’année suivante, les premiers chronographes Heuer Carrera sortaient de la manufacture.

Adepte des lignes pures et modernes, Jack Heuer tenait à créer un chronographe Heuer Carrera sobre, aux proportions parfaites ; des caractéristiques optimales pour les pilotes, qui doivent pouvoir lire l’heure d’un simple coup d’œil dans le feu de l’action. Le célèbre modèle à cadran argenté monochrome de 1964 pourvu de trois compteurs à cercles concentriques azurés et à cadran argenté brossé-soleil est le choix tout indiqué pour fêter le 160e anniversaire de la marque. Souvent appelé le « 2447S », ce modèle est à présent réédité, enrichi des innovations technologiques les plus modernes.



Du point de vue du design, ce nouveau chronographe en acier inoxydable a de nombreux points communs avec son aïeul ; le boîtier et les poussoirs polis, par exemple, ainsi que son cadran d’une élégance intemporelle. Toutefois, la forme diffère quelque peu et le diamètre du garde-temps est passé de 36 à 39 mm. Le compteur permanent des secondes n’est plus à 9 heures mais à 6 heures. En effet, la conception du mouvement Heuer 02 actuel est différente de celle du mouvement Valjoux 72 de 1963. Autre mise à jour : les aiguilles des heures et des minutes sont désormais facettées et rehaussées du revêtement SuperLuminova® beige. Derrière sa glace saphir bombée dont l’aspect rétro rappelle la Heuer Carrera originale, le cadran arbore l’inscription Carrera et le shield HEUER emblématiques.

Présenté sur un bracelet en alligator noir, ce modèle est limité à 1 860 exemplaires, en hommage à l’année de fondation de Heuer. Les mentions « One of 1860 » et « LIMITED EDITION » sont gravées sur le fond du boîtier. La masse oscillante redessinée, visible à travers la glace saphir vissée, est ornée d’une gravure laquée qui atteste de l’édition anniversaire. Ce modèle est présenté dans un packaging spécial.

La collection TAG Heuer Carrera a toujours renfermé la technologie la plus perfectionnée de la marque. Le mouvement qui anime le garde-temps constitue certainement la plus grosse différence entre le modèle 2447S et l’édition limitée, dotée du mouvement de manufacture Calibre Heuer 02. Cette remarquable innovation horlogère est entièrement fabriquée en Suisse dans la manufacture TAG Heuer de Chevenez. Le mouvement est composé de 168 pièces, dont une roue à colonnes et un embrayage vertical – caractéristiques des mouvements de haute horlogerie et gages de performances chronométriques d’exception – et assure une réserve de marche impressionnante de 80 heures.