Et voici à quoi ressemble les trois nouveaux Xiaomi Série 12

Un taux de rafraîchissement élevé, une bonne batterie et un capteur 50 MP.

Nous avions déjà vu la Série 12 de Xiaomi faire ses débuts en Chine, mais cette nouvelle gamme a maintenant été officiellement lancée dans le monde entier. Il existe trois modèles Xiaomi 12, le 12 standard, une version plus grande sous la forme du 12 Pro et l’option plus conviviale appelée 12X. Tous les trois promettent d’énormes fonctionnalités pour un prix assez modeste.

Le Xiaomi 12 Pro est l’option la plus premium de la gamme. Il dispose d’un écran AMOLED haute résolution de 6,73 pouces plus grand, avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement élevé. Cela signifie que tous les pixels de ce mammouth de l’écran seront parfaitement lisses. Sous ces pixels, vous trouverez un lecteur d’empreintes digitales intégré pour sécuriser votre téléphone. Avec une batterie de 4 600 mAh et une prise en charge de la charge rapide, le 12 Pro de Xiaomi ne devrait pas non plus avoir de problème à vous tenir toute la journée. Comme vous vous en doutez, il prend également en charge la charge sans fil rapide et dispose d’une fonction de charge sans fil inversée (pour alimenter vos autres appareils).

La caméra du Xiaomi 12 Pro ne dénote pas non plus. Avec un capteur principal de 50 MP, un ultra large de 50 MP et un appareil photo à zoom 2x de 50 MP, ce smartphone possède certainement un nombre élevé de pixels. Ces capteurs sont présents sur certaines des offres mobiles les plus puissantes de Sony, de sorte que les caméras devraient tenir le coup dans le monde réel. Il y a aussi une caméra selfie 32MP, vous pouvez donc prendre des photos tout aussi claires à l’avant.

Les autres appareils de Xiaomi de la série 12 ne sont pas aussi puissants, mais offrent tout de même des caractéristiques impressionnantes. Le 12 standard dispose d’un écran de 6,28 pouces, d’une batterie de 4 500 mAh, d’un capteur principal moins puissant, d’un capteur ultra large de 13 MP et d’un objectif macro remplaçant l’objectif zoom 2x. Le 12X est encore plus réduit avec plus ou moins les mêmes éléments que le 12 standard, mais avec un processeur moins puissant. Les 12 et 12 Pro sont alimentés par le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, tandis que le 12X intègre le Snapdragon 870, moins puissant.

Tous les appareils ont des options pour 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. La série Xiaomi 12 est livrée avec la version personnalisée d’Android de la société, MIUI. Vous pouvez acheter le 12X pour 649 $, le 12 standard pour 749 $ et le 12 Pro pour 999 $. Les trois appareils sont déjà mis en vente par Xiaomi et commenceront à être expédiés peu de temps après.