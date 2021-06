Essai : Volvo XC40 P8 AWD Recharge, révolution suédoise

Voici la première voiture 100 % électrique de Volvo, la première d’une longue lignée ! Le XC40 P8 Recharge est séduisant à bien des égards et annonce d’autres modèles dans la gamme du constructeur suédois.

Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Ça y est, on y est, dans le futur ! Volvo a annoncé qu’elle serait 100 % électrique en 2030, et qu’elle tente même d’atteindre déjà 50 % de son offre en 2025, c’est-à-dire demain ! Par ailleurs, Volvo blinde ses autos depuis toujours d’équipements de sécurité, en visant « zéro mort dans une Volvo » depuis 2020. De fait, l’électrification des gammes se met en place, en marche accélérée. On vous a déjà parlé des hybrides rechargeables, avec notamment l’essai récent de la berline S60 T6 Recharge, qui est à nos yeux, la meilleure de son segment même quand on la compare au trio de premiums allemands ; voici venu la première Volvo 100 % électrique, la XC40 P8 Recharge.

Comment on la reconnaît ?

Ce n’est pas compliqué : pour ce qui est du XC40, c’est simple : ce SUV compact (4,42 m de long) est un gros succès chez Volvo, on en voit à chaque coin de rue et cette version 100 % électrique ne vous dépaysera pas. Tout juste la distingue-t-on du reste de la gamme par sa calandre pleine, couleur carrosserie ; c’est logique puisqu’il n’y a pas de moteur thermique à refroidir. Enfin, à l’intérieur, le tableau de bord adapte ses graphiques à la motorisation éléctrique…

Comment ça marche ?

C’est très simple : Volvo a casé deux moteurs électriques dans cet XC40 P8, un par essieu, ce qui en fait une quatre roues motrices. Côté performances, ça envoie du feu : 408 ch et 600 Nm, de quoi abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, et aller défier des Ferrari Testarossa au départ du feu vert ! (ok, ce scenario n’arrive pas souvent !). Le tout est alimenté par une grosse batterie de 78 kWh, qui a le mérite de ne pas trop gréver le volume intérieur, puisque la capacité du coffre ne perd que 16 litres, en offrant encore 420 litres.

Et au volant, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses : à la sérénité intrinsèque apportée par toute auto électrique, le XC 40 P8 ajoute la qualité et le bien-être propre aux Volvo ! L’intérieur est en effet parfait : confort, qualité des sièges, insonorisation, niveau d’équipement et de finition, Volvo tient bien son rang par rapport aux acteurs principaux de ce marché et, comme d’habitude, la sono est elle aussi excellente. Bref, on est bien dans cette Volvo, même si, pour une fois, quelques détails l’empêchent d’atteindre la perfection : on peste ainsi devant l’absence d’indicateur d’autonomie restante, alors que la préoccupation numéro un, dans une auto électrique, c’est de connaître le kilométrage que l’on peut effectuer ; au lieu de cela, Volvo, indique le pourcentage de batterie restante (le kilométrage s’affiche en dessous de 15 %). De même, l’info-divertissement est, pour l’instant, prisonnier de Google, ce qui est pratique, mais pas trop si vous avez un iPhone. La compatibilité totale est prévue pour plus tard dans l’année. A part ça : silence, puissance, confort, tranquillité, on est vraiment bien dans cette Volvo et un long essai jusque la Normandie a même pu permettre de vérifier qu’elle ne consomme pas trop… à condition de ne pas utiliser les 408 ch trop souvent, bien entendu et du coup, on peut tabler sur quasiment 350 kilomètres d’autonomie sur route. D’ailleurs, elle incite à une conduite coulée, en virage, ses 2,2 tonnes se ressentent assez rapidement. Enfin, pour la ville, notamment, on peut sélectionner un mode de conduite « one pedal », très efficace puisque le recours à la pédale de frein disparaît pratiquement, et que la régénération des batteries à la décélération est optimale.

Son point fort ?

C’est ce mix entre des performances de premier plan et un confort ouaté très appréciable, qui transforment tous les déplacements en moments de plaisir. Si elle est livrée de série avec un chargeur à la capacité modeste (3,7 kW), elle peut aussi accepter des charges rapides en 150 kW, pour remettre à niveau 80 % de la batterie en 40 minutes. Enfin, une version C40, façon SUV Coupé, va bientôt débarquer avec cette motorisation, et ce sera, avec sa ligne élancée, la première Volvo qui n’aura pas droit à une motorisation thermique… L’avenir est en marche !

Le verdict de Stuff

Elle ouvre une nouvelle voie, cette XC 40 P8, et en peaufinant quelques petits détails, démontre que l’avenir en Volvo électrique sera très agréable…

Les chiffres clé

Moteur : moteur électrique

Puissance : 408 ch

Couple : 600 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2188 kilos

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 4,9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 19,5,kWh/100 / 22,5 kWh/100

Prix : gamme à partir de 56.150 €