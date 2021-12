Essai – Volkswagen Touareg R e-hybrid, une sacrée démonstration

Il a permis à Volkswagen de monter en gamme en investissant le créneau du gros SUV luxueux. Dans sa dernière déclinaison, en version hybride rechargeable, le Touareg R nous fait une démonstration éclatante… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

C’est à la fois un SUV, une auto luxueuse, une auto « green » capable de rouler sur la seule force des batteries, et aussi l’engin de série le plus puissant produit par Volkswagen, avec ses 462 chevaux ! C’est tout cela à la fois, le Touareg R e-hybrid ! On rappellera que le Touareg fut une auto essentielle pour Volkswagen : lancé en 2002, il partageait de nombreux composants techniques avec ses cousins les Audi Q7 et Porsche Cayenne ; il a depuis été produit à plus d’un million d’exemplaires, ce qui est absolument remarquable pour une auto de cette stature. Nous avons affaire ici à la troisième génération de l’engin, lancée en 2018, et présentée dans cette nouvelle version hybride rechargeable, bien dans l’air du temps.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Si le Touareg existe dans une déclinaison plus classique, avec deux niveaux de finition, Atmosphère ou Élégance, la version R lui apporte une posture un peu plus affirmée, avec ses jantes de 20 pouces, le pack R-Line aux appendices aérodynamiques plus affirmés, mis en valeur par les inserts noir un peu partout sur la carrosserie. Sans aucun doute, voici une auto qui en impose, avec ses 4,87 m de long et 1,98 m de large !

Et sous le capot ?

Tout au long de sa carrière, le Touareg a reçu moult mécaniques sous son capot : on se souvient des V8 essence et V8 TDI, de l’impressionnant V10 TDI et du raffiné W12. Toutefois, aucun n’a atteint la puissance de notre version R hybride qui, en associant un V6 turbo essence à un moteur électrique, développe 462 ch et 700 Nm, tout en étant capable de parcourir officiellement 47 kilomètres en ville sur la seule force de l’électricité, grâce à sa batterie de 17 kWh. En réalité, lors d’un test réalisé par un temps froid, avec chauffage et radio, ce sera plutôt une bonne trentaine de kilomètres d’autonomie, ce qui est déjà pas mal et permet au Touareg d’échapper au malus. Si la puissance de la version R vous paraît trop élevée, sachez que les deux autres modèles de la gamme, Atmosphère et Élégance, proposent 381 ch et 600 Nm de couple. Dans ce cas, le 0 à 100 est couvert en 6,2 secondes au lieu de 5,1, ce qui est déjà très bien, et la vitesse de pointe est de 250 km/h dans tous les cas.

Et au volant, ça donne quoi ?

C’est royal ! Déjà, l’espace intérieur est remarquable, on s’en serait douté au vu du gabarit de l’engin. La version R dispose d’une suspension pilotée qui transforme le Touareg en véritable tapis volant, qui survole les aspérités de la route. Autre bonne nouvelle : une insonorisation remarquable, avec des bruits d’air parfaitement bien contenus, et une mécanique presque inaudible, au point que lorsque le moteur thermique prend le relais de l’électrique, il faut tendre l’oreille pour se rendre compte de la transition. Bien calé dans des sièges impeccables, les kilomètres défilent sans accroc, on profite de cet intérieur à la finition impeccable, des sièges chauffants, ventilés, massants, du tableau de bord « innovision cockpit » complet et moderne, de l’excellente sono, des 30 couleurs de l’éclairage d’ambiance. Évidemment, sur long parcours, les batteries se vident vite et l’intérêt d’une hybride rechargeable est d’être rechargée le plus souvent possible, pour faire les trajets quotidiens en mode « zéro émission ». Néanmoins, le Touareg est aussi une voyageuse accomplie : sur route, la consommation tourne autour des 11 litres / 100. On rappellera qu’il n’y a pas si longtemps, les gros SUV performants (genre BMW X5 V8, Touareg V8 et autres), ça ne descendait jamais sous les 16 l/100. De fait, la technologie hybride est pertinente en toutes circonstances… Et bien évidemment, en vrai 4×4 doté de plusieurs modes de conduite, il saura vous emmener aux sports d’hiver ou au fond du Sahara…

Son point fort ?

Il est gros, il est puissant, il échappe au malus, il peut traverser les ZFE en mode « zéro émission », il est sublimement confortable : le Touareg coche toutes les cases !

Le verdict de Stuff

Spacieux et confortable, performant et sécurisant, le Touareg R e-hybrid dévoile une polyvalence absolue jamais prise en défaut.

Les chiffres clé

Moteur : 6 cylindres en V, turbo + moteur électrique

Cylindrée : 2995 cm3

Puissance : 462 ch à 6400 tr/mn

Couple : 700 Nm à 1340 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 2465 kilos

Vitesse maxi : 250 km/h

0 à 100 km/h : 5,1 secondes

Conso officielle / de l’essai : 2,8 l/100 / 11 l/100

Prix : gamme Touareg à partir de 81.900 €, version d’essai à partir de 96.950 €