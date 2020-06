Essai – Suzuki Vitara Hybrid Allgrip, l’amie des familles

Les SUV sont à la mode. En voici un qui a le mérite d’être hybride et astucieux. La Suzuki Vitara s’adresse à une clientèle qui veut un véhicule sobre et rassurant. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Dès 1988, le Vitara a été un précurseur du SUV compact ! Funky et pétillant, il a amené l’idée que les petits 4×4 avaient leur place dans la ville, même si c’est en bord de mer et dans les îles que sa carrière a été le plus remarquée. Au fil des ans, le Vitara est un peu rentré dans le rang : de véhicule récréatif, il est devenu un véhicule familial. C’est le cas du nôtre, dont la dernière génération remonte à 2015. Il a cependant évolué sur le plan technique cette année.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Côté esthétique, pas de changements majeurs. On est donc sur un véhicule au design sobre, aux lignes cubiques, et à l’approche assez classique, qui fera mouche auprès des amateurs de discrétion. A l’intérieur, l’habitabilité est remarquable pour un véhicule ne mesurant que 4,18 m de long.

Et sous le capot ?

Voilà le point clé de cet essai ! Pour réduire les émissions de CO2, Suzuki a adopté dans le Vitara le dernier moteur 1.4 SHVS déjà vu dans la Swift Sport, dont on vous a parlé récemment. L’hybridation est légère (le moteur électrique développe 10 kW – 13,6 ch – et 53 Nm de couple), et ne permet pas de rouler en mode tout électrique, même sur une courte distance ; en contrepartie, on n’a pas non plus à le recharger, cela se fait automatiquement en roulant. L’idée est d’apporter un petit boost électrique au démarrage et lors des reprises, afin de soulager le moteur dans un moment où il est sollicité, pour abaisser la consommation. Et ça marche !

Et au volant, ça donne quoi ?

A l’image de l’extérieur, l’intérieur est classique. En bonne auto japonaise grand public, la finition fait appel encore à de nombreux plastiques durs, mais en revanche, on sait que l’auto résistera à une attaque nucléaire. On se console, facilement, avec les sièges confortables, le grand toit ouvrant, l’équipement assez complet (sièges chauffants, maintien de ligne, régulateur de vitesse adaptatif, freinage d’urgence par ailleurs trop sensible en ville), l’info-divertissement facile à prendre en mains, la sono assez correcte et un petit détail plein de charme : l’horloge analogique au milieu du tableau de bord, comme sur une Maserati ou une Bentley ! La conduite est un empreinte de douceur, grâce à des commandes douces et à des suspensions moelleuses qui garantissent un vrai confort, et à d’un certain dynamisme, car le 1.4 hybride, développant 129 ch et 235 Nm, se révèle bien efficace à bas régime. En usage normal, dans le flot de la circulation, le Vitara ne force jamais et dispose de belles capacités de relance. Sur route, les rapports de boite tirent un peu long, mais avec le couple du moteur, on avale les kilomètres sans forcer avec une consommation qui se tient autour des 7 l/100, pas mal du tout pour un SUV essence.

Son point fort ?

C’est sûr que si vous aimez être vêtu de la dernière mode, le Vitara ne vous permettra pas de vous surpasser. Son design assez classique, pour ne pas dire désuet, conviendra mieux à ceux qui n’aiment pas se faire remarquer. Mais si vous passez outre, vous découvrirez un véhicule pratique, bien équipé et efficace. De plus, son moteur est agréable, performant et sobre. La transmission Allgrip (qui demande un supplement de 2000 € par rapport à la traction avant) est gérée par une molette rotative, avec plusieurs modes de conduite (sport, neige, auto…)

Le verdict de Stuff

Le rapport prix / prestations figure parmi les arguments majeurs de ce petit SUV familial aussi discret que pratique.

Les chiffres clé

Moteur 4 cylindres en ligne, 1363 cm3, turbo

Puissance : 129 ch à 5500 tr/mn

Couple : 235 Nm à 2000 tr/mn

Boîte de vitesse : manuelle, 6 rapports

Poids : 1275 kilos

Vitesse maxi : 190 km/h

0 à 100 km/h : 10,2 secondes

Conso officielle / de l’essai : 4,9 l/100 / 7,1 l/100

Prix : gamme à partir de 22.640 €, modèle d’essai à partir de 27.790 €