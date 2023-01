Essai – Suzuki Vitara 1.5 Dualjet Hybrid, sobre et discrète

En cochant les doubles cases SUV puis hybride, le Vitara a toutes les chances d’être uen vedette de notre marché ! Et ce, d’autant qu’il s’offre en deux déclinaisons, l’une dotée d’une petite hybridation, et l’autre, d’une plus costaude. C’est celle-ci que nous avons essayé. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Des autos familiales pragmatiques et sans grandes prétentions : c’est un peu le créneau de Suzuki, qui ajoute à cela une sobriété avérée et une fiabilité reconnue. Bref, si vous cherchez une voiture qui fait le job, pratique et sans soucis, c’est vers eux qu’il faut se tourner ! Le Vitara, SUV de taille moyenne (4,18 m de long – si vous voulez plus grand, il y a le S-Cross, qui offre une vingtaine de centimètres supplémentaires), est ainsi disponible en deux versions hybrides, avec des technologies différentes.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Pas de changements majeurs depuis le dernier restyling de 2015. On note toutefois la présence de deux barres bleutées dans les optiques de phare avant, histoire de valider le côté « green », enfin, « blue », de notre auto !

Et sous le capot ?

Le Vitara s’offre dans deux versions hybrides. La plus puissante, appelée 1.4 Boosterjet Hybrid, offre un moteur de 129 ch et moult configurations (boîte manuelle, auto, 4×4). Son moteur 1.4 est associé à un petit alterno-démarreur de 13,6 ch et 53 Nm, alimenté par une petite batterie de 0,35 kWh. Avec ces chiffres, vous vous doutez que ce Vitara n’est pas capable de se mouvoir en mode « zéro émission », mais la fée électricité lui donne un petit boost lors des démarrages et accélérations. De fait, la consommation officielle ressort à 5,3 l/100, ce qui est relativement peu pour un SUV essence. On l’a essayé par le passé, et la conso « dans la vraie vie » était ressortie à 7 l/100, ce qui reste raisonnable.

Mais le Vitara peut faire mieux, avec le 1.5 Dualjet Hybrid, qui ne propose certes que 115 ch, mais s’offre les services d’un moteur électrique plus puissant. Ici, le moteur thermique 1.5 sort 102 ch et 138 Nm, il se voit adjoindre l’apport d’un moteur électrique de 33 ch et 56 Nm, alimenté par une petite batterie de 0,84 kWh, qui se vide (mais se recharge) rapidement, mais, de fait, lui permet de conserver un poids raisonnable. De fait, il est possible de faire quelques petites centaines de mètres, avec le pied léger sur l’accélérateur, en mode zéro émission. Idem dans les descentes et les faux-plats.

Et au volant, ça donne quoi ?

L’on pourrait se dire, au départ, qu’un petit moteur 1.5 japonais, dépourvu de turbo, sera pointu et que l’auto va être un vrai veau ! En mode ECO, c’est un peu le cas. Mais désactivez-le et ce Vitara 1.5 Hybrid est un peu plus dynamique. Un peu, seulement, car la boîte de vitesses robotisée, malgré la présence de palettes au volant, offre un dynamisme qui reste daté. Cependant, les conditions de circulation ont changé et, si vous souhaitez une voiture de rallye, allez voir la Suzuki Swift Sport, réjouissante à bien des égards. Si vous préférez une auto familiale placide, sobre et sans surprises, notre Vitara se pose là.

Sobre, disons-nous ? Oui, car lors d’essais déroulés sur des boucles identiques, le Vitara 1.4 « Mild Hybrid » nous avait sorti une conso de 7 l/100, et un Honda HR-V, 6,3 l/100. Et notre Vitara 1.5 ? 6,0 l/100. Pas mal, donc, même s’il faut avouer que côté émotions de conduite, on frôle l’encéphalogramme plat. Mais ce n’est pas ce qu’il vous vend : lui, c’est de la sobriété, de l’espace à bord, un équipement complet (certes pas up-to-date en termes de présentation, mais tout fait le job, même l’horloge centrale façon Maserati ou Bentley – qui, toutefois, aurait mérité d’être rétro-élcairée de nuit). Et puis, il faut voir le prix : le Vitara, ici, entre à nouveau dans la course !



Sur route, on apprécie le confort des sièges, l’info-divertissement, certes un peu daté mais à l’ergonomie assez logique (et les commandes de clim’ restent classiques), la réactivité des sièges chauffants, la sono est correcte, sans plus. Bref, à nouveau, le Vitara est une auto pragmatique, efficace, familiale, sans histoires et sans émotions non plus.

Son point fort ?

Efficace, sobre, vaste, familiale : ça en fait, des mots-valise importants !

Le verdict de Stuff

Certes, son design ne fera pas retourner les têtes ! Cependant, si l’on est dans une approche purement pragmatique de l’automobile et que l’on cherche de l’espace, un bon niveau d’équipements et une vraie sobriété sur la route, la Suzuki Vitara Hybrid 1.5 se pose là.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + petit moteur électrique

Cylindrée : 1462 cm3

Puissance : 115 ch

Couple : 138 Nm

Boîte de vitesse : robotisée, 6 rapports

Poids : 1245 kilos

Vitesse maxi : 170 km/h

0 à 100 km/h : 12,7 secondes

Conso officielle / de l’essai : 5,8 l/100 / 6,0 l/100

Prix : gamme à partir de 19990 €