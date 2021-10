Essai – Renault Kangoo 1.3 TCe, toujours plus malin !

Pour sa troisième génération, le Renault Kangoo est encore plus fréquentable et désirable qu’auparavant. L’ami des familles, efficace et malin, c’est peut-être lui ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Au début, c’était la camionnette du plombier ou du livreur de lait : le premier Kangoo est d’abord né (en 1997) sous la forme d’un utilitaire, avant de muer en « ludospace », terme judicieusement inventé pour qualifier ces petites fourgonnettes sommairement aménagées pour un usage civil. Certes, on avait du volume intérieur, et c’était parfait pour les citadins ayant des activités outdoor, car on ne trouvait pas mieux pour y loger un VTT ou des bouteilles de plongée. Mais il y avait aussi une certaine rusticité à la conduite et au niveau des équipements, sans même parler de la présentation. Heureusement, tout ça, c’est du passé !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout ! Le nouveau Kangoo repose sur la dernière plateforme des Megane et Scenic. Il a donc gagné en volume, sa présentation s’est bonifiée (avec notamment la signature visuelle en phase avec le reste de la gamme, grâce à ses feux à LEDs) et gagne en aide à la conduite (aide au parking, régulateur de vitesse, alerte d’angle mort et de fatigue, maintien de ligne…). Bien évidemment, cette auto de 4,49 m de long est toujours imbattable côté volume intérieur, avec un coffre allant de 775 à 3500 litres selon la configuration. Et les deux portes latérales coulissantes sont toujours aussi pratiques !

Et sous le capot ?

Pas encore de version tout électrique, mais cela ne saurait tarder. Renault propose donc son Kangoo de troisième génération avec, au choix, des moteurs Diesel (1.5, 95 ch) ou un moteur essence 1.3 en configuration 100 ou 130 chevaux. C’est de cette dernière dont disposions pour notre essai.

Et au volant, ça donne quoi ?

On s’extasie d’abord devant le volume intérieur : y’a de la place, là-dedans, et pour tout le monde ! Ensuite, la présentation a elle aussi progressé et le niveau d’équipement aussi, avec l’accès clé mains libre, la climatisation bizone, les feux à LEDs, la caméra de recul ! Les compteurs restent « à aiguilles », mais la fenêtre digitale au milieu du tableau de bord propose les informations essentielles d’un ordinateur de bord. La tablette tactile au centre de la console est d’une taille généreuse (8’’) même si on l’aurait aimée un poil plus réactive, quand il s’agit de lancer la navigation, par exemple. Ensuite, on oublie les origines roturières de ce type d’auto : avec le moteur 1.3 TCe de 130 chevaux, le Kangoo est devenu très à l’aise sur route, avec des performances lui permettant d’envisager les grands voyages dans le confort d’une berline classique, ou presque. La tenue de route est également très saine, avec moins de roulis qu’auparavant. Enfin, les aspects pratiques sont au rendez-vous : boîte à gants principale façon tiroir et secondaire au-dessus des compteurs, aumônière généreuse au niveau du toit, 5 prises USB disponibles un peu partout, le Kangoo est une auto familiale par excellence.

Son point fort ?

Les monospaces ont quasiment disparu et les grands breaks sont devenus hors de prix : le Kangoo répond aux besoins de ceux qui veulent de l’espace et des aspects pratiques et a fait un bond sidérant en confort et en présentation, avec une finition sans comparaison possible avec les précédentes générations…

Le verdict de Stuff

Oubliez l’utilitaire bruyant et rugueux ! Le Kangoo est entré dans la modernité, et avec ce 1.3 TCe essence, puissant et silencieux, présente des aptitudes routières inédites. Il tient son rang plus que jamais !

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo

Cylindrée : 1333 cm3

Puissance : 130 ch à 4500 tr/mn

Couple : 240 Nm à 1500 tr/mn

Boîte de vitesse : manuelle, 6 rapports

Poids : 1475 kilos

Vitesse maxi : 183 km/h

0 à 100 km/h : 12,8 secondes

Conso officielle / de l’essai : 6,9 l/100 / 8,2 l/100

Prix : gamme à partir de 25150 €, version d’essai à partir de 27900 €