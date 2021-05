Essai – Renault Fiat 500e Cabriolet, la légende 3.0

Depuis 1957, la Fiat 500 est une arme de séduction massive ! L’icône italienne a toujours su se réinventer avec talent, comme en témoigne son revival en 2007, accompagné du succès que l’on sait. Désormais en version électrique, elle est plus craquante que jamais. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Si sa bonne bouille remonte à 1957, les origines de la Fiat 500 peuvent même s’ancrer en 1936 avec le modèle « Topolino », c’est dire ! Mais peu importe, ce qui compte, c’est que Fiat s’y connait en autos urbaines et sait les accommoder pour qu’elles soient en phase avec leur temps ! Ainsi, plus de 4250000 Fiat 500 sont sorties des chaînes entre 1957 et 1975, au point qu’elles sont un peu le symbole des villes italiennes, tandis que plus de 2 millions de la version relancée en 2007 ont été construits, et l’on voit cette auto également dans tous les quartiers chics. La troisième génération, entièrement électrique, n’a pas pour ambition de faire moins !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Évidemment, tout est nouveau, même si l’allure générale reste la même avec un design intérieur comme extérieur qui ne surprendra pas les fans, bien que tout soit modernisé. Les yeux d’experts remarqueront d’ailleurs des dimensions en légère hausse : elle fait 5 cm de plus en largeur et 7 de plus en longueur. À l’extérieur, on note ainsi la nouvelle signature visuelle à LEDs, les poignées intégrées, les nouvelles paupières de phare intégrant de fins clignotants (clin d’œil aux flèches du modèle originel). Une fois à bord, on retrouve ses marques, même si l’ergonomie a nettement évolué. L’écran d’info-divertissement est nettement plus grand (10,25’’) et autorise la connexion à Android et Apple CarPlay en mode sans fil, bien que le tableau de bord reprenne un peu la forme de l’ancien, en hommage, tout en étant confié à une dalle numérique de 7 pouces. Enfin, la qualité de la finition est des assemblages a fait un vrai bond en avant, à l’instar des boutons tactiles pour l’ouverture des portes ! De même, positionnement « écolo » oblige de cette version électrique, les versions haut de gamme ont droit à du cuir vegan. Côté techno et sécurité, on a désormais un équipement permettant la conduite autonome de niveau 2, ce qui constitue un vrai bond en avant par rapport à la précédente génération.

Et sous le capot ?

Fini les moteurs thermiques ! Enfin, une version hybride reste au catalogue, disponible avec l’ancienne carrosserie (elle est à l’essai quelque part sur ce site !). Pour la nouvelle génération de 500, Fiat a fait le choix d’un moteur électrique à la puissance raisonnable (118 ch, 220 Nm – quand des concurrentes comme la Honda e en proposent plus, avec 154 ch, voire 184 ch dans la Mini électrique), mais a réussi l’exploit de caser 42 kWh de batteries (des Samsung garanties 8 ans ou 160000 km) dans une auto de 3,63 m de long, ceci au bénéfice de l’autonomie, annoncée comme pouvant aller jusque 320 kilomètres. Bref, la nouvelle 500 privilégie le rayon d’action au dynamisme, c’est un positionnement intelligent !

Et au volant, ça donne quoi ?

On a un peu plus de place à l’intérieur que dans la version de 2007 et si l’on est assis encore un peu haut, la position de conduite est elle aussi meilleure. La conduite est sans stress, avec des boutons pour commander la boîte de vitesse positionnés sur la console centrale ! On presse sur D, et avanti ! On peut aussi choisir parmi les modes de conduite, dont le mode Sherpa qui optimise l’autonomie et offre un niveau de frein moteur régénératif plus élevé. En ville, la 500e offre un bon niveau de dynamisme, avec des accélérations faciles et efficaces (le 0 à 100 en 9 secondes n’en fait pas un dragster, mais permet de laisser beaucoup de monde sur place, puisqu’elle fait quand même le 0 à 50 en 3 secondes). On apprécie le silence à bord, la direction très légère, au service d’une auto très vive, l’excellent rayon de braquage ! Bref, elle a tout de la citadine idéale, encore plus dans cette version Cabriolet qui permet d’avoir la tête à l’air aux premiers rayons de soleil. Sur route, le confort de suspensions est nettement amélioré par rapport aux 500 que l’on connaissait, mais la direction est trop légère et manque de précision, tandis que les 300 kilos de batteries, s’ils contribuent à abaisser le centre de gravité, grèvent un peu le dynamisme. Bref, ce n’est pas une Abarth ! Toutefois, la grande capacité des batteries autorise une excellente autonomie pour une auto citadine, meilleure que ses concurrentes et ça, c’est un argument massue !

Son point fort ?

Notre test a révélé une consommation qui pouvait facilement descendre sous la barre des 15 kWh / 100 et, avec 42 kWh de batteries, cette 500 ne vous colle pas trop de stress quant à son autonomie ! Pour une auto électrique, c’est un argument essentiel. Laissez donc le charme opérer et profiter de la ville dans cette version Cabriolet, irrésistible.

Le verdict de Stuff

Pas de doutes, la Fiat 500 a bien réussi son entrée dans les années 2020. Charmeuse, efficace, efficiente, elle multiplie déjà les offres de séduction, avec cette version Cabriolet qui vient en complément de la carrosserie fermée. A moins que vous ne succombiez à la très originale version 3+1, qui propose une petite porte supplémentaire côté droit, s’ouvrant en sens contraire, pratique pour installer des enfants. La 500 a plus d’un tour dans son sac.

Les chiffres clé

Moteur électrique synchrone à aimant permanent

Puissance : 82 ch

Couple : 220 Nm

Boîte de vitesse : continu

Poids : 1405 kilos

Vitesse maxi : 150 km/h

0 à 100 km/h : 9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 14,4 kWh/100 / 15 kWh/100

Prix : gamme 500e à partir de 24500 €, 500e Cabriolet à partir de 30900 €