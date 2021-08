Essai – Peugeot 508 PSE : le lion sort ses griffes 2.0

La 508 de dernière génération a marqué un fort tournant stylistique pour Peugeot. Sa version PSE renoue avec les grandes heures de Peugeot Sport, mais s’inscrit pleinement dans la modernité. Essai de la 508 PSE, la Peugeot la plus puissante jamais commercialisée ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

C’est plein de choses à la fois ! Une grande berline, stylée et statutaire. Un 4×4 (mais oui !). Une auto hybride rechargeable, pour traverser les villes et autres ZFE en silence, sur les batteries. C’est aussi la Peugeot la plus puissante jamais commercialisée, avec 360 chevaux ( !) et 250 km/h. C’est aussi la première à arborer la griffe PSE (Peugeot Sport Engineering), qui prend le relais des fameuses GTI popularisées à Sochaux par les 205 et 309. Bref, c’est une Peugeot lookée, performante et moderne, qui fait un clin d’œil aux berlines survitaminées d’antan, les fameuses 505 Turbo et 405 Mi16, et qui prend le relais avec une grosse touche de modernité.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Déjà, le look ! La version PSE, disponible en berline comme en break, dispose de touche de jaune « Kryptonite » un peu partout (logos, entourages en bas de la calandre, étriers de freins, surpiqûres des jolis sièges sport en cuir et Alcantara). Côté présentation, on voit bien qu’on n’a pas affaire à une 508 comme les autres, notamment parce qu’elle est aussi posée sur de jolies jantes de 20 pouces, avec une caisse plus basse de 10 mm que les autres versions. Et puis la motorisation est également inédite…

Comment ça marche ?

C’est très simple : le moteur 4 cylindres 1.6 turbo, le plus gros du constructeur français, sort ici 200 ch, et est associé à 2 moteurs électriques ; celui positionné à l’avant fait 110 ch et 320 Nm, celui à l’arrière fait 113 ch et 166 Nm. Comme le calcul du cumul des puissances est toujours un peu compliqué sur les hybrides (tous les éléments de la chaîne ne délivrent pas leur potentiel au même moment), la 508 PSE offre tout de même 360 ch et 520 Nm, ce qui est très confortable ! Les batteries, d’une capacité de 11,5 kWh (un peu moins que sur la 508 Hybrid standard, déjà essayée dans ces colonnes, qui offre 11,8 kWh), permettent en théorie 42 km d’autonomie en mode tout électrique. Enfin, plusieurs modes de conduite permettent de se faire une auto à la carte en fonction des circonstances, et il y a même un mode « 4WD », qui force les deux moteurs électriques à fonctionner en même temps, et fait donc de cette PSE un 4×4 ; utile en montagne, l’hiver, à condition d’avoir les bons pneus…

Et au volant, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses, une fois que l’on a ajusté sa position de conduite avec le fameux « petit volant » que l’on trouve dans toutes les Peugeot, et qui permet de faire corps avec l’auto ! Les sièges se révèlent parfait de maintien et de confort. Le style intérieur ne change pas beaucoup par rapport aux autres versions : j’apprécie vraiment les raccourcis des différents menus avec les touches « piano », la qualité globale de l’assemblage et le graphisme des compteurs. Le GPS est parfois un peu lent, dommage, et la commande vocale pas toujours très réactive. Pour le reste, l’auto n’a rien de brutal, malgré sa puissance. On démarre toujours en douceur, sur le mode électrique, avant que, en mode « hybride », la boîte 8 n’égrène ses rapports et vous fasse avancer en toute sérénité. Lors de trajets urbains en mode tout électrique, favorisé par une météo d’été plutôt timide (donc sans gros besoins en climatisation), j’ai effectivement pu faire régulièrement un peu plus de 40 km sur les batteries en utilisant le mode « B », qui permet de récupérer plus d’énergie à la décélération, et donc égaler voire légèrement dépasser l’autonomie EV annoncée par Peugeot. Elle fait donc parfaitement sens pour les trajets boulot / dodo, à condition de la recharger régulièrement, comme toutes les hybrides rechargeables.

Ensuite, sur la route, la 508 PSE dévoile une qualité majeure : un confort de suspension exceptionnel pour une auto à vocation sportive, qui plus est posée sur des roues de 20 pouces, et un équilibre de châssis remarquable, une précision de direction aussi, conformes en tous points à l’excellente réputation de la marque en la matière. Sur la route, l’hybridation donne toujours un petit coup de boost et, plus que les performances, dans l’absolu (qui roule à 250 km/h de nos jours ? certes, on a quand même vérifié, et on a pris 253 km/h, en Allemagne…), ce sont les reprises pour doubler qui impressionnent, avec des relances instantanées, même sur autoroute. Les accélérations sont elles aussi canon (avec le 0 à 100 couvert en 5,2 secondes, la PSE est 3 secondes plus véloce que la 508 Hybrid standard, de 225 ch). Dommage que l’ambiance sonore du 4 cylindres soit assez quelconque. Bref, plus que d’une vraie sportive, on apprécie la force tranquille de cette routière pleine de souffle, qui se contente d’un peu plus de 6 l sur route, quand les batteries sont vides…

Son point fort ?

C’est assurément le mix, peu commun pour une auto française, entre le confort, la sérénité, la sobriété, la tenue de route et la puissance ! Sans oublier la polyvalence, puisque la 508 PSE existe aussi en break. Bien entendu, si vous n’avez pas besoin de telles performances, la 508 Hybrid classique, avec ses 225 chevaux et ses 54 kilomètres annoncés sur les batteries fera déjà très bien le job !

Le verdict de Stuff

La fiscalité automobile étant ce qu’elle est, c’est-à-dire punitive, la 508 PSE réussit aussi l’exploit de ne pas être soumise au malus. Elle intéressera donc aussi les chefs d’entreprise en quête d’une auto française, dynamique et sobre. Saluons également l’initiative de Peugeot qui montre, avec cette PSE, que le haut de gamme n’est pas réservé à BMW, Audi ou Volvo…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo + 2 moteurs électriques

Cylindrée : 1598 cm3

Puissance : 360 ch à 6000 tr/mn

Couple : 520 Nm à 3000 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 1850 kilos

Vitesse maxi : 250 km/h

0 à 100 km/h : 5,2 secondes

Conso officielle / de l’essai : 2 ;03 l/100 / 8/100

Prix : gamme 508 à partir de 35300 €, versions PSE à partir de 67100 €