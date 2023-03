Essai Nissan X-Trail e-Power e4orce : une belle voie à part

L’auto électrique, c’est bien, mais la question de la recharge est souvent plus contraignante que prévu (expériences vécues, essai après essai !). Avec le X-Trail e-Power, Nissan vous propose une auto électrique qui se recharge en deux minutes… à la station essence ! On vous explique, ça paraît bizarre mais c’est plutôt séduisant à l’usage… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Lancé en 2001, le Nissan X-Trail fut le premier SUV de Nissan, et permet au grand constructeur japonais de se faire un nom de ce segment, aux côtés de vrais baroudeurs comme le Patrol. Depuis deux décennies, le X-Trail a connu quatre générations et a également eu une belle carrière sous d’autres contrées et sous d’autres noms (Rogue aux USA, où il est notamment très populaire). Pour sa quatrième génération, lancée très récemment en Europe (mais un an après le renouveau identique du Rogue aux USA), le X-Trail tente une montée en gamme, tant dans sa présentation intérieure qu’extérieure. Ce beau SUV de 4,68 m de long (et donc, à la lisière d’un Skoda Kodiaq, considéré comme le déménageur de la catégorie, mais qui fait 4,70 m de long) n’a pas seulement soigné sa prestance, il offre également 7 places (bon, les deux dernières, dans le coffre, sont tout de même plus dédiées aux enfants qu’à une équipe de basketteurs). Et, pour être dans l’air du temps, il n’est proposé que dans une motorisation électrique e-Power, aux caractéristiques un rien singulière et que l’on vous dévoile ci-dessous.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Ben tout ! La plateforme, le design, la techno, la qualité de la finition, disons-le tout net : ce X-Trail n’a rien à voir avec ceux des générations précédentes.

Et sous le capot ?

Attention à la subtilité ! Dans la fiche technique ci-dessous, on a souvent la mention « moteur essence + moteur électrique », mais la spécificité de la motorisation e-Power Nissan, c’est que l’on va plutôt inscrire « moteur électrique + moteur essence ». En effet, seul le moteur électrique entraîne les roues, et donc l’auto. Le rôle du moteur thermique est de servir d’unité de puissance, en quelque sorte, de générateur, et d’alimenter les batteries qui vont fournir l’énergie nécessaire aux moteurs électriques (ils sont deux sur notre version d’essai e4force, qui est donc une quatre roues motrices, mais le X-Trail e-Power existe aussi en traction, avec un seul moteur électrique). Concrètement, dans sa version e4orce, le X-Trail e-Power reçoit deux moteurs électriques, l’un de 204 ch et 330 Nm à l’avant et l’autre de 136 ch / 195 Nm à l’arrière, pour une puissance combinée de 213 ch et plus de 500 Nm, au bénéfice des reprises. Une petite batterie (2,8 kWh) est ainsi alimentée par le 3 cylindres thermique, qui remet systématiquement du jus quand la charge de la batterie passe sous les 25 %.

Et au volant, ça donne quoi ?

Première chose : waouh ! Ça, un Nissan ? On n’avait pas le souvenir d’un tel soin dans l’assemblage et la présentation intérieure ! Dans ma version d’essai (bleu marine avec intérieur cuir caramel et sièges matelassés), le X-Trail a fière allure et à part, éventuellement, quelques commandes sur la console centrale faites d’un plastique un peu basique, on le ferait entrer sans craintes dans l’univers du premium. Ergonomie, bien-être, équipement complet et espace généreux à bord font partie des qualités que l’on ressent immédiatement en s’installant au volant. En ville, Nissan propose la commande « one Pedal », qui permet de ne quasiment jamais freiner, simplement en modulant la pression sur l’accélérateur. C’est d’un agrément total dans les embouteillages.



Seconde bonne impression : la douceur, la sérénité et le silence propres aux véhicules électriques. Certes, de temps en temps, on entend au loin le moteur thermique qui tourne, un peu en sourdine, mais l’absence de boîte de vitesse et la réactivité instantanée propre aux moteurs électriques font que ce X-Trail est déjà un vrai plaisir au quotidien. Plaisir qui se poursuit sur la route, car les ressources instantanées du moteur sont palpables. D’ailleurs, entre le X-Trail « traction » et le e4orce, on constate une seconde d’écart (8 contre 7) au 0 à 100 km/h, et le second fait preuve d’un beau dynamisme. En cas de forte sollicitation de puissance, le 3 cylindres revient dans le jeu, mais ses vocalises durent, en réalité, assez peu, et ne sont, finalement, que peu gênantes. Dans la plupart des cas, on savoure le vrai confort d’une auto électrique.

Son point fort ?

Un châsssis sain et neutre, qui s’accomode avec un vrai talent de toutes les phases de conduite : ville, autoroute, départementales (sans trop de roulis ni de contraintes mécaniques). Après, la techno spécifique e-Power réclame environ 6 l/100 en ville, et plus de 8 l sur autoroute. A vous de voir si le budget global correspond à votre usage. Mais ce qui est sûr, c’est que ce X-Trail e-Power e4orce est très agréable et sobre au quotidien.

Le verdict de Stuff

La techno n’est pas si nouvelle que cela : Opel Ampera, BMW i3 « Rex » voire Mazda CX-30 avec moteur rotatif d’appoint ont tous eu la même idée. De fait, cette électrique X-Trail est considéré par les pouvoirs publics comme une hybride. Ce qui ne retire rien à son agrément, réel, au quotidien, et à sa polyvalence dans la vraie vie, contrairement à ce que l’on essaie de nous faire croire s’agissant du 100 % électrique.

Les chiffres clé

Moteur : 2 moteurs électrique + moteur essence (3 cylindres en ligne)

Cylindrée : 1487 cm3

Puissance : 213 ch

Couple : 500 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1883 kilos

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 7 secondes

Conso officielle / de l’essai : 5,8 l/100 / 7,8/100

Prix : gamme X-Trail à partir de 42700 €