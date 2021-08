Essai – Mini Cooper S Cabriolet : la reine de l’été ?

Elle est intemporelle et pourtant elle évolue. Par petites touches, mais le pouvoir de séduction de cette Mini est toujours intact, surtout en version Cooper S et Cabriolet. Parfaite pour l’été… et le reste de l’année ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

C’est évidemment la coqueluche des quartiers chics et des bords de plage, et ce, depuis ses débuts en 1959… puis sa renaissance, en plus gros, sous l’égide de BMW en 2001. Depuis, la Mini a multiplié les forme de carrosserie, coupé, break, elle a gonflé mais elle séduit toujours autant. Notre version d’essai est la troisième génération de Mini made by BMW, une évolution sortie en 2014, et qui connait ainsi sa seconde évolution après un premier restylage en 2018.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Pas tant de choses que cela. Les évolutions sont essentiellement cosmétiques, avec une nouvelle calandre confiée à une large barre de carrosserie, désormais, qui renforce l’apparence visuelle de l’auto. A l’arrière, les feux au motif « Union Jack » gagnent en contraste et en intensité. A l’intérieur, ça évolue également par petites touches avec un tableau de bord désormais confié à une dalle TFT en derrière le volant (le gros écran central d’info-divertissement reste évidemment en place). On note quelques évolutions de mobilier, notamment au niveau des aérateurs, tandis que le volant peut devenir chauffant, ce qui est toujours agréable quand on va regarder des aurores boréales, le nez à l’air. Enfin de nouvelles teintes de carrosseries et de motifs de jantes font leur apparition, pour la rendre encore plus désirable… Le jaune « Zesty Yellow » de notre modèle d’essai en fait partie, et dans la gamme Mini, il n’est disponible que sur le cabriolet. Et on note la présence d’un motif « Union Jack » sur la capote, aussi. Trop cool !

Et sous le capot ?

On trouve quatre possibilités sous ce délicieux capot : deux trois cylindres de 102 ou 136 ch dans les One et Cooper, deux versions du quatre cylindres de 178 ou 231 chevaux dans les Cooper S (notre modèle d’essai) ou la très sportive JCW. Notre Cooper S offre déjà des performances largement suffisantes, avec le 0 à 100 km/h couvert aux environs de 7 secondes et 230 km/h en vitesse de pointe, ça va trop vite pour votre brushing ! Et l’on verra au court de l’essai que ce moteur sait également être très sobre !

Et au volant, ca donne quoi ?

C’est carrément bien, puisque la météo est propice à rouler les cheveux au vent. Le décapotage se fait en quelques secondes (18), même en roulant jusque 30 km/h et il se fait en deux fois, en découvrant d’abord la partie supérieure, façon « targa », en libérant 40 cm d’espace au-dessus de notre tête. Pour le reste, on retrouve l’environnement Mini tel qu’on l’aime, avec son gros écran central d’info-divertissement, bordé de couleurs changeantes, surmontant une série de basculeurs façon aviation. Très classe ! Le tableau de bord d’avant a laissé sa place à un écran TFT assez compact, d’abord aperçu sur la Mini Electric. Il reste parfaitement complet et lisible. Dans la version Cooper S, on ne peut nier l’influence sportive : le châssis est assez ferme en suspensions, sans toutefois devenir inconfortable comme sur, disons, une Megane RS, mais on sent la route. Comme le levier de vitesses de la boîte 6 demande lui aussi un peu d’énergie, on s’implique dans la conduite et en virage, on retrouve le fameux effet « karting » revendiqué par la marque. Néanmoins, le 4 cylindres 2.0 sait aussi être souple et coupleux (300 Nm) à la demande et autorise une conduite relax, le nez au vent. C’est peut-être là qu’on l’apprécie le plus, finalement. Mention spéciale aux sièges en gros tissu un peu chiné, bordés de cuir, parfaits de maintien et de confort.

Son point fort ?

C’est le charme, évidemment, avant de découvrir qu’elle sait se faire très polyvalente, par ses performances et ses aptitudes routières, d’autant qu’il est possible de contenir la consommation autour des 7 l/100, ce qui est finalement assez raisonnable. Elle pêche un peu côté pratique avec des places arrière à l’espace mesuré, et un coffre tarabiscoté. Mais on lui pardonne tout, non ?

Le verdict de Stuff

Un temps très à la mode, les « petits » cabriolets ont quasiment disparu du marché. La Mini est fidèle au poste, avec une longueur restée contenue sous les 4 mètres, qui la rend efficace en ville. Tiens, on a presque envie de voir débarquer une Mini Cabriolet électrique, même si la motorisation de cette Cooper S est très agréable à l’usage.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, essence, turbo

Cylindrée : 1998 cm3

Puissance : 178 ch à 5000 tr/min

Couple : 300 Nm à 1350 tr/min

Boîte de vitesse : manuelle 6 rapports

Poids : 1370 kilos

Vitesse maxi : 230 km/h

0 à 100 km/h : 6,9 sec

Conso officielle / de l’essai : 6,2 l/100 / 7,2 l/100

Prix : à partir de 26 600 €, modèle d’essai à partir de 32 900 €