Essai – Mazda CX-60 PHEV, une belle montée en gamme

Mazda se met à la technologie hybride rechargeable avec un SUV premium, parfaitement apte à aller batailler face à des références allemandes ou suédoises. On a essayé, on a aimé. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Commençons par une petite question : quelle est la Mazda de série la plus puissante de l’histoire ? Si vous avez un zeste de culture auto, vous pensez probablement, à défaut de la 787B, la seule auto à moteur rotatif à avoir gagné les 24 Heures du Mans, à des versions affutées des RX-7 ou RX-8, des coupés cultes au Japon comme dans les jeux vidéo comme Gran Turismo, ou dans des films comme Fast & Furious. Eh bien, c’est perdu ! En effet, avec ses 327 chevaux, ce SUV aux proportions affirmées (4,75 m de long, 1,89 m de large), est la Mazda de série la plus puissante de l’histoire. Et l’une des plus sobres, aussi ! En même temps, en le regardant de près, ses quatre sorties d’échappement faisaient office d’indice.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Bah tout ! Plus volumineux que le CX-5, ce CX-60 offre de belles proportions ; large, un rien trapu, il est parfaitement posé sur la route et dégage, même à l’arrêt, une jolie impression de puissance contenue. Et comme on vient de le dire, après le MX-30, qui était la première proposition 100 % électrique de Mazda, ce CX-60 est lui aussi, une première, avec la technologie hybride rechargeable. Voici donc un sérieux concurrent aux BMW X3, Mercedes GLC, Alfa Romeo Stelvio, Volvo XC60… Le CX-60 est disponible dans différentes finitions, à l’allure plus sportive (jantes noires) ou luxueuse, et selon les cas, le garnissage de la calandre diffère.

Et sous le capot ?

Le moteur à essence 2.5 était déjà présent sur d’autres modèles Mazda : il sort 191 ch, et se voit secondé par un moteur électrique de 136 ch, posé sur l’essieu arrière. C’est donc un 4×4 ! Les batteries sont costaudes : 17,8 kWh, de quoi offrir une autonomie (théorique) de 63 kilomètres. Dans les faits, lors d’un essai réalisé en hiver, avec des températures froides, le chauffage, la radio, tout ça, je suis plus sur une petite quarantaine de kilomètres en mode « zéro émission », ce qui n’est pas si mal.

Et au volant, ça donne quoi ?

Déjà, louons la qualité de l’intérieur ! Dans le niveau de finition Homura de mon modèle d’essai, la planche de bord est recouverte d’une bande de lin. Connaissant l’attirance et le respect de Mazda pour les traditions, on passe la main dessus, et on imagine que ça a été tissé par un vieux Japonais de 90 ans, qui tient le secret de fabrication de famille en famille depuis 20 générations ! Sans verser dans la surenchère d’écrans, qui se font souvent au détriment de l’ergonomie, l’intérieur de ce CX-60 est à la fois chic, moderne et efficace. Une molette rotative permet de gérer l’info-divertissement (l’écran n’est tactile qu’à l’arrêt) et pour le reste, entre le joli cuir des sièges et les placages en érable de la console centrale, l’ambiance est résolument premium malgré quelques commandes en plastique un peu trop brillantes. Détail rigolo : différents capteurs permettent à l’auto de régler automatiquement ce qu’elle pense être votre position de conduite idéale, en fonction de votre taille.



Sur la route, on note parfois quelques légers heurts dans les transitions électrique / thermique, mais les 327 chevaux sont bien là, au besoin. Avec le 0 à 100 km/h couvert en 5,8 secondes, le CX-60 fait montre d’un vrai dynamisme, un trait de caractère qui se retrouve dans le châssis, réglé assez ferme, mais au moins on se régale dans les virages. A l’heure où de nombreux SUV sont totalement aseptisés, ce CX-60 n’oublie pas ce qu’est le plaisir de conduire.

Son point fort ?

Comme toutes les hybrides rechargeables, elle n’est efficiente que si l’on a la capacité de la recharger le plus souvent possible. Au-delà de ça, le CX-60 PHEV permet à Mazda d’entrer dans un segment de marché où il n’avait pas ses habitudes, avec une auto puissante, stylée, raffinée, et agréable à conduire. Et comme Mazda ne fait jamais rien comme les autres, une version équipée d’un 6 cylindres Diesel sera également bientôt proposée. On vous en reparle en temps voulu !

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique

Cylindrée : 2488 cm3

Puissance : 327 ch à 6000 tr/mn

Couple : 500 Nm

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 1995 kilos

Vitesse maxi : 200 km/h

0 à 100 km/h : 5,8 secondes

Conso officielle / de l’essai : 1,5 l/100 /8,2 l/100

Prix : gamme Mazda CX-60 à partir de 50 350 €

Le verdict de Stuff

Mazda n’a pas raté son entrée en matière dans le monde du SUV premium, avec ce CX-60 efficace et désirable, qui permet de se différencier du tout-venant du premium allemand. Et les prochaines versions 6 cylindres y rajouteront une touche de raffinement.