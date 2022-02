Essai – Maserati Levante Trofeo, puissance et gloire

Des rumeurs font état d’un SUV en provenance de chez Ferrari. Nul besoin d’attendre cette auto : chez le voisin Maserati, le Levante Trofeo répond aux amateurs de brio avec son V8 biturbo conçu chez l’officine au cheval cabré… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Quoi, un SUV chez Maserati ? Bah oui, la marque a beau s’être forgé un palmarès sportif respectable (Juan Manuel Fangio, ça vous dit quelque chose, c’est elle qui a lancé l’iconique champion argentin !), le SUV est l’engin qui a sauvé Porsche, qui permet à Lamborghini de doubler ses ventes et surtout, qui plaît aux familles. Alors, en attendant le très prochain Grecale, qui ira croiser le fer avec les Porsche Macan et consorts, on salue, depuis 2016, l’arrivée du Levante, un grand SUV (5005 mm de long), logeable, confortable, spacieux, statutaire et qui n’a rien, bien au contraire, d’une Maserati au rabais. Récemment restylé, offrant une signature visuelle impressionnante, avec des LEDs soigneusement travaillés et une calandre majestueuse au centre de laquelle trône le mythique trident, la signature de la marque, le Levante en impose.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Chez Maserati, marque au noble blason, on vous laisse le choix d’opter pour des versions hybrides, avant la prochaine étape qui sera toute électrique ! Néanmoins, les acheteurs de la marque au Trident ont, par le passé, exprimé leur choix de brillantes mécaniques à la puissance affirmée et à la sonorité expressive. L’art de vivre automobile à l’italienne, c’est cela aussi… Par rapport à la version Hybride, qui a ses trois aérations latérales entourées de bleu, la Trofeo se pare de rouge. Normal…

Et sous le capot ?

Du coup, sous le capot, c’est un V8 biturbo de 3.8, qui sort 580 chevaux et 730 Nm de couple : au moins, on peut dépasser en toute sécurité ! Les performances sont à la hauteur de la noblesse du blason : stratosphériques, avec plus de 300 km/h en vitesse de pointe (tiens, ce ne serait pas le SUV le plus rapide du monde ?) et le 0 à 100 km/h couvert en 4,1 secondes. Mais, au volant, on savoure autre chose…

Et au volant, ça donne quoi ?

Nous avions déjà essayé le Levante Hybride et avions apprécié ce sentiment d’espace, de calme et de volupté qui se dégageait derrière son volant. Le Levante Trofeo ne perturbe pas cette atmosphère : on a immédiatement ses aises au volant, entre la qualité des sièges en cuir, les placages de carbone et, c’est incontournable, la petite horloge de bord qui trône au milieu de la console centrale, on sent que d’avaler des kilomètres, ça va se faire en sérénité. Le compte-tours affiche d’ailleurs un beau « V8 » en son centre, avec une zone rouge au-delà des 7000 tr/min. Par ailleurs, les placages de carbone présents un peu partout affichent la couleur.

C’est d’ailleurs un mix entre confort, silence et volupté qui alimentent les premières impressions. Certes, au démarrage, le V8 gronde un peu et c’est très bien ainsi, mais il sait se faire oublier en vitesse de croisière, tout en sachant se rappeler à vous, au besoin, lors des fortes accélérations où sa force est juste impressionnante, avec des valeurs de reprise qui vous permettent d’oublier le reste du trafic en un instant ! Au quotidien, on ne se lasse pas d’admirer la force du V8, qui vous déplace dans le trafic sans avoir besoin de dépasser 1500 tr/min, accouplé à la boîte automatique qui fait preuve d’une grande douceur ! Mais sachez qu’il sera présent au besoin, pour doubler ou se faire un petit plaisir. Enfin, précisons qu’outre le confort remarquable de l’auto, les moments de conduite un peu plus dynamique font apparaître un « toucher de route » (direction, suspension, feeling des freins) particulièrement soigné. On est dans une Maserati, après tout !

Son point fort ?

Douce au quotidien, impériale d’efficacité sur de longs trajets, cette Levante V8 Trofeo fait preuve d’une polyvalence impossible à prendre en défaut, le V8 biturbo sachant se plier à tous les usages et rappelant, à chaque démarrage, pourquoi on aime tant ces autos de caractère. Par ailleurs, on notera que Maserati développe un programme poussé de personnalisation, et qu’en compagnie d’un designer de la marque, il est possible de vous faire un Levante à la carte. Un audacieux coloris jaune / bleu démontre aussi que, non, tous les SUV n’ont pas vocation à être gris !

Les chiffres clé

Moteur : 8 cylindres en V, biturbo

Cylindrée : 3799 cm3

Puissance : 580 ch à 6250 tr/mn

Couple : 730 Nm à 2500 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 2170 kilos

Vitesse maxi : 302 km/h

0 à 100 km/h : 4,1 secondes

Conso officielle / de l’essai : 15,8 l/100 / 18 l/100

Prix : gamme Levante à partir de 87650 € / version Trofeo à partir de 161 200 €

Le verdict de Stuff

Les grandes marques sportives (Lamborghini avec l’Urus, Bentley avec le moche Bentayga, bientôt Ferrari avec le Purosange) viennent toutes au SUV. Maserati est déjà sur ce créneau avec cette très aboutie version Trofeo : un V8 biturbo, ça sait tout faire et ça transforme chaque kilomètre en du souvenir pour la vie… Profitons-en avant de basculer dans un monde tout-électrique, qui n’offrira pas les mêmes émotions.