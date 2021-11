Essai – Jeep Renegade 4xe : parfaite en ville et à la montagne

Jeep n’a pas raté le tournant de l’électrification et propose la technologie hybride rechargeable sur toute sa gamme, de l’imposant Wrangler à la polyvalente Renegade, que nous avons essayé. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

C’est, en 2014, la tentative réussie de la marque Jeep visant à élargir son offre et à concilier l’image de cette icône américaine avec un usage urbain, grâce aux dimensions contenues (4,23 m de long) de cette auto qui ne renie rien côté style. C’est carré, c’est macho, c’est très séduisant, encore plus avec des couleurs pimpantes et un stripping sur le capot. Vous avez rêvé de la série Mash ? Prenez-là donc en vert kaki avec des étoiles sur les portières ! Et le succès a été au rendez-vous puisque près d’un million de Renegade ont été produites. Et pour 2021, elle nous revient, encore plus en phase avec son époque.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Le logo 4xe sur la malle arrière montre, qu’à l’instar de toute la gamme Jeep, y compris les Compass et la voluptueuse Wrangler, la gamme s’est mise à l’hybride rechargeable. Sinon, il lui va bien, son relooking, avec la signature visuelle à LEDs plus expressive que par le passé ?

Et sous le capot ?

Un petit 4 cylindres 1.3 est associé à un moteur électrique, et la combinaison des deux peut offrir 190 ou 240 chevaux. Nous avions la première à l’essai. La Renegade embarque aussi un moteur électrique alimenté par 11,4 kWh de batteries, qui promettent environ 50 kilomètres d’autonomie en mode « zéro émission ». La Renegade 4xe vient systématiquement avec une boîte automatique à 6 rapports.

Et au volant, ça donne quoi ?

Dans notre version d’essai, l’intérieur en cuir blanc fait un bel effet, tandis que le design intérieur reste typé Jeep, avec une belle identité et c’est très agréable. La position de conduite est facilement réglable et l’on se sent bien au volant. Le tableau de bord a un peu changé, avec un écran, à droite, qui montre la quantité d’énergie utilisée, ou en train de se régénérer. Sur les batteries, nous sommes parvenus à parcourir 45 kilomètres sans consommer une goutte d’essence (mais sans la clim’ ni le chauffage, grâce à une météo clémente). Pas mal, donc ! On profitera bien entendu des vertus de cette version hybride rechargeable à condition de la recharger régulièrement, le plus possible.

Sinon, le petit moteur 1.3, privé de l’aide de l’électricité, est parfois à la peine pour mouvoir les plus de 1800 kilos de cette auto (grevée par 200 kilos de batteries), et, en réalité, les 190 chevaux annoncés ne se font pas trop sentir, à moins d’être pied au plancher et de conduire haut dans les tours, ce qui n’est pas trop la vocation de cette auto. Sur route, le petit réservoir (36 litres) et la consommation relativement élevée, batteries vides, oblige à de trop fréquents ravitaillements. On se console avec un confort très correct et une belle ambiance à bord. Et, le cas échéant, la Renegade reste une vraie Jeep, capable de belles prouesses en tout-terrain ou sur la neige, ce que ne peuvent pas revendiquer la majorité de ses concurrentes ! Une simple molette permet en effet de sélectionner les modes de conduite, auto, sport, neige, boue… La vie est facile en Jeep.

Son point fort ?

Imaginons que vous viviez dans une ville, à proximité de zones montagneuses, où la doxa écolo va progressivement interdire les vieilles autos de circulation. Genre Grenoble, Clermont-Ferrand et bien d’autres… Le Renegade 4xe y sera idéal, capable de commuter sur ses batteries la semaine et d’exprimer ses talents de vraie Jeep le week-end…

Le verdict de Stuff

Cette version hybride rechargeable demande un biotope particulier pour donner le meilleur d’elle-même, mais son design atypique et ses qualités de vraie Jeep la rendent attachante.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique

Cylindrée : 1332 cm3

Puissance : 190 ch à 5500 tr/mn

Couple : 270 Nm à 1850 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 6 rapports

Poids : 1845 kilos

Vitesse maxi : 182 km/h

0 à 100 km/h : 7,5 secondes

Conso officielle / de l’essai : 2,3 l/100 /8,2 l/100

Prix : gamme Renegade à partir de 25 050 €, versions 4xe à partir de 39 400 €.