Essai – Indian Challenger, tremble, Harley-Davidson…

Le bagger est un genre à part entier de la moto routière à l’américaine. Les Harley-Davidson Street Glide et Road Glide règnent sur la catégorie. Mais attention, voici un nouveau Challenger, concocté par Indian… Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Aux USA, où les distances sont impressionnantes, le bagger est un type de moto à part entière. En gros, elle doit être suffisamment équipée et confortable pour pouvoir abattre de long parcours, mais elle doit être suffisamment cool pour aller poser en terrasse à Venice Beach, tandis que son propriétaire prend un expresso… Du coup, elle a un carénage, certes, mais un peu stylé, la radio, des valises mais pas de gros top-case. Dans le genre, les Harley-Davidson Street Glide et Road Glide Special incarnent la catégorie, mais Honda propose aussi une version light de sa Goldwing 1800, et même BMW est allé sur ce terrain avec la K 1600 B. Mais attention : Indian déboule avec la Challenger, et elle porte bien son nom.

Qu’est-ce qu’elle apporte de plus ?

On va la faire simple : la routière façon US, c’est un gros moteur en V, refroidi par air, qui développe environ 90 ch. Indian met une grosse dose de modernité avec un nouveau moteur, appelé PowerPlus 108 : ce V2 de 1768 cm3 refroidi par eau développe 122 ch et 178 Nm, des valeurs inconnues jusque là. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça amène un agrément inédit ! Non seulement, ce moteur est souple, rond, plein, efficace en mode balade, mais, au-delà de la puissance supérieure, il offre des capacités de reprises carrément impressionnantes. Accélérez à 120 km/h en sixième, et sa façon de vous propulser en avant avec force n’a jamais été connue dans la catégorie. Quel régal ! Cerise sur le gâteau : même en échappement d’origine, sa sonorité est sympa, sans être trop envahissante. En un mot : une vraie réussite.

Et du coup, à conduire, c’est comment ?

Carrément, parce qu’Indian ajoute un autre argument : sa conception moderne, presque sportive ! Elle offre un cadre en aluminium, une fourche inversée, des freins radiaux Brembo, ainsi qu’un package électronique avec trois cartographies moteur et un contrôle de traction. De fait, on est évidemment en présence d’une moto lourde (365 kilos à sec, c’est là aussi en deçà des standards de la catégorie, merci au cadre alu) et volumineuse, mais qui, une fois en action, se révèle facile à manier et avec laquelle on prend du plaisir en virage, grâce à un train avant précis et une bonne garde au sol. Evidemment, en ligne droite, grâce à la bulle électrique, le confort est du genre royal. On regrette alors d’autant plus que la sono de série ne soit pas terrible…

Son point fort ?

C’est évidemment la plus performante du genre et sa polyvalence est difficile à égaler. Sa mécanique la rend très attachante et, au vu du gabarit, on reste épaté devant la facilité d’utilisation. Les suspensions confortables, le freinage puissant, les valises à verrouillage centralisé, le système d’info-divertissement très complet et qui fait office de référence font également partie de ses arguments !

On va en voir partout alors ?

Dans sa gamme de prix, elle n’est pas appelée à faire des scores gigantesques, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle fait carrément évoluer le niveau des prestations dans le genre bagger. Son identité visuelle est marquée, et on a le choix entre une version Limited, avec des éléments chromés, et une finition Dark Horse, avec plus de pièces noires, chacune étant disponible dans trois coloris. Du coup, cela fait six possibilités : allez vous craquer ?

Le verdict de Stuff

Joli coup d’Indian, qui se tire la bourre avec Harley-Davidson sur le créneau de la grande routière. La Challenger interpelle par son physique et séduit par ses prestations. Et quel moteur !

Les chiffres clé

Moteur 2 cylindres en V, 1768 cm3

Puissance max. : 122 ch à 5500 tr/mn

Couple max. : 178 N.m à 3800 tr/mn

Transmission : 6 vitesses

Poids : 365 kilos à sec

Vitesse maxi : 190 km/h

0 à 100 km/h : env. 4 secondes

Conso officielle / de l’essai : nc

Prix : 30.890 €