Essai – Honda Jazz Crosstar 1.5 i-MMD, le bon tempo

En cochant les cases « SUV » et « hybride », la Honda Jazz Crosstar commence déjà bien sa carrière. C’est en plus une auto aussi redoutablement maligne que parfaite au quotidien. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Bon, ok, c’est pas un vrai SUV, mais avec ses barres de tout, ses pare-chocs spécifiques, ses protections de carrosserie et sa garde au sol rehaussée de 16 mm par rapport à la version standard, la Honda Jazz Crosstar offre un délicieux look de petite aventurière et se démarque de la version standard, plus discrète. La Crosstar a une présence plus affirmée, plus large de 3,1 cm, plus longue de 4,6 cm et plus haute de 3 cm que la version standard. En cela, elle est bien dans l’air du temps, surtout dans ses coloris biton avec le toit contrasté en noir. Et sinon, la Honda Jazz, vous connaissez ? Présente depuis 2002, c’est une citadine agréable et futée, qui nous revient pour 2020 dans sa quatrième génération.

Et sous le capot ?

Une seule offre, hybride, là aussi c’est dans l’air du temps. Un petit quatre cylindres essence (1.5) est épaulé par deux petits moteurs électrique, qui se rechargent seuls en roulant. L’un des moteurs alimente le moteur, l’autre fait office de générateur. C’est compliqué ? Non, car le fonctionnement de l’ensemble est imperceptible au volant et c’est l’électronique qui gère le meilleur fonctionnement de cette alliance énergétique, et au quotidien et en milieu urbain, on se rend compte que le moteur se coupe vraiment souvent, au moindre ralentissement, tandis que sur les premiers mètres, les départs en douceur se font en mode électrique. La puissance de l’ensemble est modeste (109 ch), mais le 0 à 100 est couvert officiellement en moins de 10 secondes (9,9), ce qui suffit pour en faire, objectivement, un véhicule dynamique ! Enfin, le vrai atout, c’est la sobriété, avec 4,8 l/100 revendiqués, et pas beaucoup plus dans la vraie vie si vous faites beaucoup de ville et que vous avez une conduite apaisée.

Et à l’intérieur ?

C’est pas mal du tout, notamment dans le cas de notre finition haute « Exclusive », qui offre l’Apple CarPlay sur la grande dalle centrale tactile de 9 pouces, les radars de stationnement avant et arrière. L’ergonomie est bien pensée, avec une belle sensation d’espaces. Le volant à deux branches donne sur une dalle TFT couleur claire et lisible. Il y a deux boites à gants, des rangements et des prises USB partout, certaines ayant même une fonction recharge. Enfin, parmi les autres innovations, on note la présence d’un volumineux airbag central, offrant un niveau de sécurité inédit sur une auto citadine.

Et au volant, ça donne quoi ?

Comme dans toute hybride, c’est la sensation de douceur et de silence qui prédomine. En ce sens, la Jazz est absolument parfaite pour le quotidien, fait d’embouteillages et de trajets a des vitesses pas trop élevées. On se déplace en silence, et il faut tendre l’oreille pour entendre, parfois, le moteur essence qui vient à la rescousse, mais toujours en douceur, ne se faisant remarquer que lors des fortes accélérations. En ville, son terrain de prédilection, on apprécie le gabarit contenu, la belle luminosité à l’intérieur, l’excellente visibilité périphérique grâce à des montants de pare-brise fins. Et comme toujours, la modularité intérieure en fait un engin très pratique, avec les fameux « magic seats » qui laissent un espace de chargement plat entre les portes arrière, grâce aux assises des sièges qui remontent.

Et à part ça ?

En offrant la Jazz en deux version, standard et Crosstar, Honda séduit les amateurs de discrétion comme ceux qui recherchent un peu plus d’émotion au quotidien….

Le verdict de Stuff

Vous aimez le silence, le confort, la sobriété, l’espace à bord ? Vous cherchez une auto que l’on ne croise pas encore à tous les coins de rue, facile, fiable et maligne ? La Honda Jazz Crosstar hybride mérite toute votre attention ! Car, cerise sur le gâteau, si l’auto est garantie 3 ans et 100 000 km, tout l’ensemble mécanique est garanti 10 ans ! Imbattable, non ?

Les chiffres clé

Moteur 4 cylindres en ligne, 1498 cm3 + moteur électrique

Puissance : 109 ch à 6000 tr/mn

Couple : 253 Nm à 5000 tr/mn

Boîte de vitesses : automatique CVT

Poids : 1325 kilos

Vitesse maxi : 173 km/h

0 à 100 km/h : 9,9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 4,8 l/100 / 4,9 l/100

Prix : gamme à partir de 27090 €