Essai – Honda ADV 350, roi des villes, roi des champs ?

Le marché des scooters est partagé en deux, avec d’un côté des best-seller en 125 (Honda Forza, Yamaha Xmax) et de l’autre des maxi-scooters (T-max et Honda X-ADV, notamment). Et si la vérité était au milieu ? Belle hypothèse, à laquelle répond ce tout nouveau Honda ADV 350. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Petit rappel des faits : début 2017, Honda réalise que les SUV sont à la mode en automobile et se dit, tiens donc, pourquoi cela ne marcherait pas en deux-roues, d’autant que les gros trails sont aussi à la mode. Mais avec leurs SUV, les gens, ils ne veulent pas faire le Dakar, ils veulent juste aller bosser en se prenant pour des aventuriers. Ni une ni deux, Honda duplique, très judicieusement, le concept sur un scooter : c’est le X-ADV, qui détonne dans la jungle urbaine avec son look de baroudeur. Et Honda a bien fait car figurez-vous qu’en Europe, le X-ADV est la meilleure vente de Honda, qui en a écoulé 44 000 depuis son lancement. De fait, répliquer le concept en une cylindrée inférieure peut ne pas être une mauvaise idée : voici donc le ADV 350 !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

A la base, le ADV 350 partage de nombreuses choses avec le Forza 350, qui est le leader du segment « scooter 300 / 350 » devant le Yamaha Xmax 300. Moteur et châssis sont identiques, l’ADV 350 se distingue donc par une face avant inédite avec des feux à LEDs, des protège-mains, un tableau de bord spécifique, des suspensions plus costaudes (fourche inversée Showa de 37 mm au lieu d’une fourche classique de 33 mm, amortisseurs arrière à bonbonne séparée) et des pneumatiques Metzeler Karoo Street montés sur des jantes plus légères de 225 grammes.

Et côté techno ?

On apprécie le tableau de bord lisible, la connectivité Honda Smart Voice System qui permet d’appairer son téléphone, d’écouter sa musique, d’être notifié de ses appels et SMS, et d’être guidé par la navigation. Autre point important : le ADV 350 dispose d’un contrôle de traction, déconnectable au commodo gauche, c’est toujours utile si vous voulez aller dans les chemins, car ce scooter en est (un peu) capable avec sa garde au sol réhaussée à 145 mm.

Et au guidon, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses ! La hauteur de selle n’est pas discriminante à 795 mm et l’on se retrouve en face d’un poste de pilotage qualitatif, avec une bulle réglable (manuellement) sur quatre positions et 133 mm d’amplitude, et un tableau de bord LCD parfaitement lisible. Le moteur est d’une grande douceur, pas trop bruyant comme souvent chez les scooters, bien servi par une transmission par variateur efficace et qui ne patine pas trop. Toutes les commandes sont parfaitement calibrées, douces, dosables.

L’on se sent rapidement parfaitement à l’aise, ce qui est d’ailleurs la patte de toutes les Honda depuis les origines dans les années 60 ! En ville, entre la douceur d’ensemble et le bon rayon de braquage, on est bien. Et sur route, on se rend compte rapidement que la grande qualité des suspensions de cette version « adventure » fait la différence : l’ADV 350 absorbe les trous et les bosses comme aucun scooter du segment ne peut le faire. Cela lui donne une grande facilité à se jouer des départementales bosselées, et cela préserve votre dos au quotidien.

Côté performances, le monocylindre de 330 cm3 se révèle aussi élastique que volontaire dans l’usage. Certes, les grands excès de vitesse ne sont pas à sa portée (encore que…), mais dans un usage péri-urbain ou, comme dans le cadre de notre essai réalisé en Sicile, sur un réseau secondaire assez difficile, il démontre de grandes qualités avec des reprises de bon aloi et une capacité à avaler des kilomètres sans broncher. Mention spéciale au freinage, excellent, et à la tenue de route, sans défauts.

Son point fort ?

C’est le confort prodigué par ses suspensions haut de gamme, qui le rendent nettement plus fréquentable que le tout-venant des scooters. Certes, sa bulle manque un peu de protection face à celle, électrique, du Forza 350, mais sur le reste de la grille d’analyse, il marque sa différence.

Le verdict de Stuff

On adore les Tmax, Forza 750, X-ADV et autres maxi-scooters. Mais en réalité, quand on regarde son budget d’utilisation et les besoins de « la vraie vie », le scooter 350 apparait comme une alternative difficile à ignorer. Le Honda ADV 350, avec son allure stylée et ses prestations soignées, va ainsi apparaître comme une alternative difficile à ignorer.

Les chiffres clé

Moteur : monocylindre, 4-temps, refroidi par eau

Cylindrée : 330 cm3

Puissance : 29 ch à 7500 tr/mn

Couple : 31,5 Nm à 5250 tr/mn

Boîte de vitesse : variateur

Poids : 186 kilos avec les pleins

Vitesse maxi : 150 km/h

0 à 100 km/h : env. 10 secondes

Conso officielle / de l’essai : 3,4 l/100 / 4,5 l/100

Prix : à partir de 6299 €