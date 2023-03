Essai – Ford Mustang Mach-E GT, des performances en silence

Icone absolue du monde automobile, la Ford Mustang a dû passer par la case « électrique » pour s’inscrire pleinement dans le 23ème siècle ! Mais une Mustang, c’est aussi et surtout une auto performante. Toute Mach-E qu’elle soit, la Mustang se dote ainsi d’une version GT. Ça change tout ? Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Y’a comme une sorte de clivage, sur cette appellation ! D’un côté, on a les fans historiques de la Mustang, biberonnés à Frank Bullit, du film éponyme, (voire Claude Lelouch, qui l’a aussi rendue populaire dans Un homme et une femme. Vendue à plus de 10 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 1964, la Ford Mustang est tout simplement une icone du monde automobile ! Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle nous revient en 2023, avec un bon gros V8 comme on les aime. Toutefois, Ford a aussi décidé de renouveler son modèle phare : la Mustang Mach-E est donc un SUV électrique. A cette annonce, Steve McQueen se serait pendu, s’il n’était pas déjà mort, mais bon, il faut vivre avec son temps. Nous avions esssayé dans ces nobles colonnes une version quasiment « de base » de cette Mustang Mach-E électrique (propulsion, simple moteur, 299 ch), et nous l’avions apprécié. Mais voilà, une Mustang, une vraie, c’est aussi fait pour dépoter, et c’est la raison d’être de cette version Mach-E GT.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Pas mal de choses ! On avait déjà, bien évidemment, essayé la Mustang Mach-E standard et acté que ce n’était plus le coupé racé que l’on aimait, mais une machine plus dans l’air du temps, sous la forme d’un SUV stylé de 4,71 mètres de long, spacieux, confortable et logeable, avec pas mal d’espace à bord (noté, le coffre allant jusque 1420 litres de capacité, doublé par le frunk de 81 litres à l’avant ?). La version GT ne change pas cet état de faits (si : la longueur passe à 4,74 m grâce à des boucliers plus expressifs), mais soigne son attractivité : en effet, finie la calandre « pleine » (très VE, ça), la GT dispose d’éléments peints en noir, allant de pair avec un bouclier plus agressif et d’un diffuseur à l’arrière, ce qui la fait ressembler plus à une voiture « normale ». On note aussi les nouvelles jantes, les gros freins Brembo, l’apparition d’un mode de conduite supplémentaire (le Untamed Plus, destiné à la conduite sur circuit), une garde au sol rabaissée et des suspensions pilotées.

Et sous le capot ?

On l’a déjà dit, la Mustang Mach-E est 100 % électrique. Nous avions déjà essayé une version standard, avec 269 ch, 99 kWh de batteries, en propulsion. Une déclinaison intéressante car, si pas si performante que cela, elle propose jusque 610 kilomètres d’autonomie. Avec la GT, on change de braquet ! Elle possède deux moteurs électriques (c’est donc une 4 roues motrices), pour un total de 487 chevaux et de 860 Nm de couple, excusez du peu ! Les performances sont à l’avenant, avec un 0 à 100 km/h bouclé en 4,4 secondes ! Quant à l’autonomie, avec les batteries de 99 kWh, elle est annoncée jusque 490 kilomètres.

Et au volant, ça donne quoi ?

Bel intérieur spacieux, sièges qui maintiennent parfaitement, grosse dalle tactile au centre (sympa, le bouton de volume, qui paraît « flottant », à sa base !) : la Mustang Mach-E GT est accueillante, comme l’était déjà par ailleurs la version standard que nous avions essayée. Sauf que là, question dynamisme, c’est autre chose : le 0 à 100 n’est plus bouclé en 7 secondes, mais en 4,4, et il est vrai que tant les accélérations que surtout les reprises ont une certaine tendance à vous coller au siège. On serait tenté d’en abuser, avec parcimonie, tout en faisant attention à l’autonomie ! Car, plus lourde que la version standard, dotée de deux moteurs, la GT consomme plus et donc sacrifie une composante un peu essentielle sur une auto électrique, celle de l’autonomie, qui frôlera les 400 kilomètres en usage mixte (essai réalisé en hiver, on sait que le froid n’aide pas les batteries à délivrer tout leur potentiel) et pas beaucoup plus de 250 kilomètres sur autoroute. Heureusement, la Mach-E GT accepte des recharges rapides, jusque 150 kW.

Son point fort ?

Le look est aguicheur, la posture est assurée sur la route et les sensations fortes promises sont bien là, avec des accélérations stratosphériques et une qualité de conduite (précision de la direction, rigueur et confort de la suspension, puissance et mordant du freinage) qui sont à la hauteur du blason.

Les chiffres clé

Deux moteurs électrique synchrone à aimant permanent

Puissance : 487 ch

Couple : 860 Nm

Boîte de vitesse : continu

Poids : 2273 kilos

Vitesse maxi : 200 km/h

0 à 100 km/h : 4,4 secondes

Conso officielle / de l’essai : 21,2 kWh/100 / 27 kWh/100

Prix : gamme Mustang Mach-E à partir de 61650 €, version d’essai GT à partir de 87200 €

Le verdict de Stuff

Pour Mach-E qu’elle soit, la GT est avant tout une Mustang : moderne, certes, mais attachée à une certaine idée de la performance. Les 487 chevaux sont donc là et bien là, rugissant comme jamais, mais en silence !