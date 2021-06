Essai – Cupra Leon Sportstourer e-Hybrid : quand le style rejoint l’efficience

On le sait, l’époque est à l’auto « green ». Est-ce une raison pour faire une croix sur le style, les performances, le plaisir de conduite ? Pas du tout ! Cupra, la marque sportive de Seat, prouve avec cette Leon Sportstourer e-Hybrid que l’esprit GTI est soluble dans le 21ème siècle ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

On vous a déjà parlé de Cupra, la nouvelle marque du géant Volkswagen, qui recouvre en fait les ambitions sportives de la marque espagnole Seat, notamment par l’essai de leur inédit SUV Forment, publié jadis dans ces colonnes. Aujourd’hui, on s’intéresse à une auto qui coche toutes les cases de la modernité : elle est hybride, rechargeable, fort bien. Mais c’est aussi un break, très stylé, avec des prétentions sportives tout en étant capable de réaliser un grand écart conceptuel entre ses prestations en mode électrique et celles une fois que l’on a pressé le bouton « Cupra » au volant. Et ça, c’est magique !

Qu’est-ce qui la distingue des autres autos ?

En bonne Cupra, c’est d’abord le look et le traitement de surface qui interpelle : pour répondre aux codes de la marque, notre exemplaire d’essai arborait une teinte gris mat contrastant avec des touches de cuivre (logos, jantes, quadruple sortie d’échappement) du plus bel effet, mais si vous voulez ressembler à un VRP de province, un blanc très neutre est également disponible ! A l’intérieur, jolis sièges sport, interface dans la lignée de tout ce que fait VW dernièrement (écran tactile avec une interface moderne, tableau de bord entièrement numérique, éclairage d’ambiance, tout petit sélecteur de vitesse), bref, on se sent bien !

Et sous le capot ?

Les 245 chevaux se distribuent entre un moteur 4 cylindres 1.4 TFSI de 150 chevaux, assorti à un moteur électrique de 116 chevaux alimenté par une batterie de 13 kWh. De fait, l’autonomie en mode tout électrique est revendiquée pour 52 kilomètres. La prise de recharge se situe sur l’aile avant gauche.

Et au volant, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses, en commençant par une position de conduite idéale et un environnement de conduite dans lequel l’on se sent bien, avec des commandes qui tombent sous la main et un environnement, certes très numérique, mais dans lequel on trouve ses marques rapidement. Mention spéciale aux sièges sport, parfaits de maintien et de confort. Dans notre auto d’essai, l’expérience de conduite était enrichie par les options toit ouvrant et volant sport, à la base duquel l’on trouve deux gros boutons, l’un pour la mise en route de l’auto, l’autre pour la sélection des modes de conduite, qui modifient vraiment le comportement de l’auto (sonorité, réponse à l’accélérateur, apport du boost électrique et autres paramètres), ça, c’est une force de chez Cupra car chez d’autres constructeurs, les paramètres sont plus nuancés. Cela signifie que sur un itinéraire adapté, la Cupra saura donner bien du plaisir de conduite (le 0 à 100 est couvert en 7 secondes), tandis qu’au quotidien, c’est surtout sa douceur de fonctionnement qui sera déterminante. Tiens, j’ai fait 45 kilomètres sur les batteries lors de mes déplacements boulot / dodo, c’est pas mal du tout !

Son point fort ?

C’est de conjuguer avec un équilibre parfait cette symbiose entre style et efficience. Au volant, l’on choisit si l’on veut rouler sur le mode hybride ou en full électrique, et la Cupra Leon sait traverser des villes en silence. Elle est par ailleurs disponible en hatchback 5 portes, façon Golf, Focus ou Megane, ou dans cette version break appelée Sportstourer, plus stylée, plus généreuse en espace (470 litres dans le coffre, avant même d’avoir rabattu les sièges) et suffisamment compacte (4,66 m de long) pour rester vivable en ville.

Le verdict de Stuff

Elles sont bien séduisantes, ces nouvelles Cupra ! La marque espagnole sait cultiver le grand écart avec un certain talent, entre le prochain Formentor animé par le sulfureux moteur 5 cylindres, et cette Leon Sportstourer qui, à condition d’être rechargée régulièrement, offre une sobriété exceptionnelle sans renier le plaisir de conduite. Et, en mode tout électrique, la Cupra Born va se charger d’écrire, très bientôt, la suite de l’histoire…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique

Cylindrée : 1395 cm3

Puissance : 245 ch à 5000 tr/mn

Couple : 400 Nm à 1550 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique à double embrayage, 6 rapports

Poids : 1717 kilos

Vitesse maxi : 225 km/h

0 à 100 km/h : 7 secondes

Conso officielle / de l’essai : 1,4 l/100 /5,5 l/100

Prix : à partir de 42690 €