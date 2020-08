Essai – Cupra Ateca : pratique et performant !

Voici une nouvelle marque ! Cupra, c’est la filiale sportive du groupe SEAT et ça nous donne des autos fortes en caractère. La preuve avec cet Ateca, un SUV destiné aux chefs de familles dynamiques. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Déjà dépositaire d’une bonne dizaine de marques (Bugatti, Lamborghini, Porsche, Bentley, Skoda, Audi, Ducati…), le gigantesque groupe VW a décidé récemment d’en lancer une nouvelle ! En effet, la marque espagnole SEAT s’émancipe et propose son propre blason pour les véhicules sportifs et avec une forte identité : bienvenue à Cupra (pour Cup Racing), dont le logo, en forme de triangle assez stylisé, s’orne d’une couleur cuivre, cuivre que l’on retrouve sur les jantes de notre modèle d’essai ainsi que sur les rétroviseurs en carbone. Cupra est amené à avoir sa propre gamme (et même un modèle que l’on ne retrouvera pas chez SEAT, la Formentor, un autre SUV sportif), et en attendant, c’est avec le SUV familial, l’Ateca, que s’est effectué notre premier essai de cette nouvelle marque.

Et qu’est-ce qu’il lui arrive, à cet Ateca ?

Au départ, l’Ateca, c’est un SUV sans histoire, assez proche techniquement des VW Tiguan et Skoda Karoq. Disponible dans une large gamme de motorisations, il a pour objet principal d’être le meilleur outil des familles, même dans ses déclinaisons sans prétentions, telle que j’avais pu le constater lors d’un essai de la version 1.0 trois cylindres de 115 ch, déjà fort convaincante. Mais là, entre ses grosses jantes de 19 pouces chaussées en 245 mm, ses 4 sorties d’échappement, son béquet de coffre, ses touches de cuivre un peu partout, on sent qu’il va nous raconter une toute autre histoire.

Et sous le capot ?

On retrouve une mécanique qui a fait ses preuves dans le groupe VW sous de nombreux autres capots. Il s’agit du 2.0 TFSI dans sa version 300 ch et 400 Nm. Un moteur plein et performant, qui confère de belles accélérations à ce SUV : le 0 à 100 km/h est couvert en 5,2 secondes ! Il est servi par une transmission automatique à double embrayage et 7 rapports, secondée par des palettes au volant, et dispose de quatre roues motrices. Un package complet.

Et au volant, ça donne quoi ?

Que des bonnes choses ! Déjà, si l’intérieur est assez sombre, on se sent très bien dans les sièges sport en cuir et Alcantara. La position de conduite se règle facilement, et comme on est dans un SUV, on domine toujours un peu la route, même avec l’assise réglée en position basse. L’ergonomie est impeccable, avec un tableau de bord digital qui possède plusieurs types d’affichage. Au quotidien, on apprécie la grande douceur de la boîte auto et le filtrage des suspensions, qui n’a rien de cassant ; de même ; son gabarit de 4,38 m le rend encore fréquentable en ville, même si l’on devra faire un peu attention aux jantes lors des stationnements. De même, dans la vraie vie, l’espace à l’arrière et on intérieur modulable en font un SUV très appréciable.

Mais le Cupra possède plusieurs personnalités : passez en mode Sport, voire en mode Cupra, et tant la réponse du moteur que la gestion des suspensions pilotées vous donne tout de suite la banane : c’est nettement plus réactif, sans jamais devenir extrême (façon Megane RS Trophy). Bref, ça pousse, ça freine, ça tient la route, c’est super agréable, mais ça ne tasse pas les vertèbres. Et le tout avec ce sentiment génial de force tranquille, grâce au couple du moteur (400 Nm, c’est pas rien) et la facilité de conduite induite par la boîte DSG.

A noter que le Cupra Ateca vient juste d’être restylé. Si la technique ne change pas, la signature visuelle est un peu plus prononcé, et en bon véhicule sportif qui se respecte, il se dote d’un volant qui intègre des boutons pour le démarrage et les modes de conduite, un peu comme sur une Ferrari !

Son point fort ?

Discrétion, polyvalence, praticité, sensations : le Cupra Ateca réalise le carton plein.

Le verdict de Stuff

Le rapport prix / prestations / sensations est juste imbattable pour qui souhaite un SUV pragmatique et fort en émotions dès que l’on se place derrière le volant ! Cupra : retenez ce nom !

Les chiffres clé

Moteur 4 cylindres en ligne, 1984 cm3, turbo

Puissance : 300 ch à 5300 tr/mn

Couple : 400 Nm à 2000 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique à double embrayage, 7 rapports, 4 roues motrices

Poids : 1615 kilos

Vitesse maxi : 245 km/h

0 à 100 km/h : 5,2 secondes

Conso officielle / de l’essai : 7,4 l/100 / 11,5 l/100

Prix : à partir de 43.900 €