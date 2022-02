Essai – Audi Q4 e-tron Sportback 40, entre style et efficience

Envie d’un SUV ? Envie d’un SUV coupé ? Envie d’un SUV Coupé électrique pour être totalement dans la tendance du moment ? L’Audi Q4 e-tron Sportback coche toutes les cases? Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Vous vous souvenez probablement de l’Audi e-tron, la première vraie auto 100 % électrique d’Audi, qui prenait la forme d’un SUV assez statutaire, et que nous avions essayé à l’époque et qui peut se targuer d’avoir été le gros SUV électrique le plus vendu en Europe ! Et bien Audi décline sa gamme avec ce nouveau Q4 e-tron, disponible en SUV « classique » ou en carrosserie « Sportback » contre un supplément de 2000 €, un peu plus dynamique, que nous avons eu la chance d’obtenir pour cet essai.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Au sein de la nébuleuse VW, on sait optimiser les technologies. Donc, premier point, ce Q4 e-tron Sportback a sa propre identité : la carrosserie « Sportback », avec le pavillon tronqué, est en effet une exclusivité Audi (pour le moment) ! En effet, le VW ID.5 et le Skoda Enyaq iV Coupé vont reprendre le même concept, certes, chacun avec leurs gimmicks esthétiques propres. Mais l’on ne peut retirer ceci à Audi : ce sont eux qui ont l’exclusivité. Et c’est cool : au volant du Q4 e-tron Sportback, attendez-vous à vous faire remarquer !

Et sous le capot ?

Là aussi, le groupe VW sait partager les choses ! Parlons d’abord ce qui ne se voit pas : l’Audi Q4 e-tron partage avec bien d’autres autos (VW ID.4, Skoda Enyaq iV…) une plateforme industrielle appelée MEB. Fort bien. Elle dispose aussi des mêmes « moteurs » électriques ainsi que du même pack de batteries. Ainsi, notre Q4 e-tron était disponible en version 35 (170 ch, batterie de 55 kWh), 40 (204 ch, batterie de 77 kWh), 45 (265 ch, 77 kWh, 4 roues motrices) et 50 (299 ch, batterie de 77 kWh, 4 roues motrices). Nous avons eu la version intermédiaire 40 pour cet essai, en finition S-Line avec de belles roues de 21 pouces. Stylée, n’est-ce pas ?

Et au volant, ça donne quoi ?

C’est très fort, car entre VW, Skoda et Audi, le groupe allemand joue un peu des castagnettes pour conférer une véritable identité à ses produits ! Or, entre le minimalisme chic d’une ID.4 et le confort cossu d’une Enyaq iV 80 (nous en avons essayé une avec un bel intérieur en cuir marron), l’Audi Q4 e-tron parvient à se démarquer avec un intérieur à la fois plus techno et plus stylé ! Le niveau de finition supérieur propre aux Audi parvient à se faire ressentir ici, on apprécie le tableau de bord digital, la console centrale « flottante », l’affichage tête haute avec effet « 3D » sur les changements de direction, les excellents sièges en cuir, le très bon niveau de filtration des bruits de vent et autres sonorités parasites. Bref, cette Q4 e-tron est tout à la fois une excellente citadine et une excellente routière, avec un comportement routier dynamique et un feeling gratifiant au volant (un petit volant avec deux méplats, d’ailleurs, pour souligner la vocation « sportive » de l’engin – toujours est-il qu’il est agréable à prendre en mains !).

Bien sûr, elle partage avec ses cousines une techno « très 2022 » : pas besoin de mettre le contact, on entre grâce à la clé, dans la poche, on s’installe sur le siège, et on tire vers soi le petit sélecteur de vitesse : la Q4 e-tron est prête à s’élancer !

De fait, comme à bord de toute auto électrique, on apprécie à la fois la combinaison de silence, de vivacité, de sérénité. La Q4 est plutôt efficiente, puisque sur des trajets boulot-dodo effectués à une allure très responsable et part temps froid, nous avons touché les 400 km d’autonomie. Pas mal du tout, donc, d’autant que la Q4 e-tron peut rechager à 125 kW, ce qui est utile sur de longs trajets.

Son point fort ?

C’est une vraie Audi, en termes de confort, de finition, de précision dans le « toucher de route ». Une auto statutaire et efficiente, que demander de plus ?

Le verdict de Stuff

Le groupe VW parvient à conférer une identité très différente sur des autos pourtant assez similaires techniquement, telles que l’ID.4, le Skoda Enyaq iV et cette Q4 e-tron 40. La marque aux quatre anneaux a le jeu en mains pour rester en haut de la hiérarchie.

Les chiffres clé

Moteur électrique synchrone à aimants permanents

Puissance : 204 ch

Couple : 310 Nm

Boîte de vitesse : 1 rapport fixe

Poids : 2125 kilos

Vitesse maxi : 160 km/h

0 à 100 km/h : 8,5 secondes

Conso officielle / de l’essai : 17,3 kWh/100 / 20,5 kWh/100

Prix : gamme Q4 e-tron Sportback à partir de 44 800 €