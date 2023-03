Essai – Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 : l’offensive du trèfle

Alfa Romeo a toujours été une marque « à part » dans le monde automobile, avec une base d’irréductibles passionnés. Seulement, avec deux modèles dans la gamme, l’offre était un rien limitée. Le SUV Tonale a pour mission d’élargir la base, et possède bien des arguments pour cela.

C’est quoi ?

Avec la très stylée berline Giulia et le nom moins stylé SUV Stelvio, la gamme Alfa Romeo ne fut longtemps constituée que de deux modèles, avec rien à moins de 46000 € pour la berline et 52000 € pour le SUV. C’est bien, mais il fallait peut-être s’ouvrir un peu « vers le bas » pour attirer plus de clients et assurer la pérennité de la marque. C’est la mission première du Tonale, un SUV de taille compacte (4,53 mètres de long), offrant un parfait compromis par sa capacité à circuler en ville sans occuper trop d’espace tout en satisfaisant aux besoins d’une (petite) famille. Et puis, pour être bien dans l’air du temps, le Tonale est bien entendu disponible en motorisation hybride… Cette stratégie est à plusieurs étages, puisqu’un SUV encore plus compact est également dans les cartons.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Pour Alfa Romeo, tout, puisque jamais un tel type de véhicule n’avait été proposé au catalogue (bon, notre côté historien de l’automobile nous oblige à mentionner, par honnêteté intellectuelle, la 33 Sportwagon 4×4, un peu disparue de la mémoire collective). Mais avec la mode des SUV, le Tonale a une toute autre ambition que son ancêtre. Cela se voit, déjà, par son allure affirmée, avec sa signature visuelle pleine d’assurance (les triple phares à l’avant, ça rappelle les fameuses SZ et RZ des années 90 !). C’est sûr que l’on ne risque pas de le confondre avec un de ses mièvres concurrents. Et que dire des très belles jantes « téléphone », proches de celles vues par le passé sur les sportives versions GTA ? Inutile de le nier, ce Tonale a une sacrée prestance !

Ce souci du style se retrouve à l’intérieur, avec une finition globalement très correcte et de jolies attentions qui font plaisir : beaux sièges, graphisme des compteurs reprenant une typographie que l’on retrouvait sur les Alfa des années 60, ceci n’étant pas incompatible avec un intérieur moderne, laissant la part belle à une dalle d’info-divertissement de 12’3 pouces, qui cohabite, fort heureusement, avec une rangée de touches pour accéder aux différents menus. L’ergonomie y gagne !

Et sous le capot ?

Alfa Romeo laisse le choix entre 4 motorisations : un 1.5 hybride, disponible en 130 ou 160 ch (notre modèle d’essai), un Diesel de 130 chevaux et une version hybride rechargeable, à 4 roues motrices, de 275 chevaux, et qui promet également jusque 82 kilomètres en autonomie tout électrique. En ce qui nous concerne, la version hybride de 160 ch repose donc sur un 4 cylindres 1.5, assisté par un petit moteur électrique délivrant 20 ch et 55 Nm, alimenté par une batterie de 1,5 kWh. Des valeurs assez raisonnables, mais qui ne laissent pas augurer d’une réelle autonomie en mode zéro émission. Le système hybride est donc là pour donner de réguliers coups de boost, et ainsi, faire baisser les consommations, en ville comme en reprises.

Et au volant, ça donne quoi ?

Ne vivons pas dans le passé : les envolées lyriques, chères aux Alfistes, d’un « double arbre » ou du V6 Busso, motorisations mythiques pour les fans, eh bien, c’est fini. Le 4 cylindres a tendance à se faire oublier et c’est dans l’air du temps ; après tout, on ne demande pas à un SUV compact hybride de vous faire verser des larmes d’émotion à chaque démarrage. De fait, le Tonale séduit par sa douceur et sa facilité au quotidien. Par rapport au Jeep Compass, dont il partage nombre d’éléments techniques, saluons le travail des ingénieurs d’Alfa Romeo qui ont doté le Tonale d’une direction beaucoup plus vive, au bénéfice de la vivacité, et d’un compromis de suspension mariant mieux sport et confort ; d’ailleurs, la géométrie des suspensions ainsi que le freinage (Brembo) n’ont rien à voir avec ceux de la Jeep. Ainsi, la tenue de route est précise, le Tonale ne prend pas de roulis et est agréable à mener. On sera plus réservé sur l’agrément du moteur de 160 chevaux, assez loin de vous donner des frissons, mais c’est comme ça. On compense avec le bien-être à l’intérieur, la bonne sono, la consommation raisonnable et le plaisir que l’on a à le contempler, le soir, à l’étape…

Son point fort ?

C’est sans conteste de rendre la gamme Alfa Romeo plus abordable, avec un véhicule bien pensé et totalement dans les tendances du marché. Et puis, quel look !

Le verdict de Stuff

En bonne italienne, le Tonale ne sacrifie rien au style… et pas non plus à l’efficacité de son moteur hybride, agréable au quotidien, même si les sensations sont un brin en retrait de ce que l’on attend d’une « vraie » Alfa. Il faut vivre avec son temps…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique Cylindrée : 1469 cm3 Puissance : 160 ch à 5750 tr/min Couple : 240 Nm à 1500 tr/min Boîte de vitesse : robotisée à double embrayage, 7 rapports Poids : 1525 kilos Vitesse maxi : 212 km/h 0 à 100 km/h : 8,8 secondes Conso officielle / de l’essai : 5,7 l /100 / 7,5 l/100 Prix : gamme Alfa Romeo Tonale à partir de 36 400 €