Eric Cantona dans FIFA 21 : il n’y a qu’un seul King !

EA Sports vient de dévoiler les notes des cartes Cantona en préparation du lancement de FIFA 21 le 9 octobre 2020. Eric Cantona sera disponible en tant qu’icône dans le mode Football Ultimate Team de FIFA 21. La légende du football se voit dotée de trois éléments FUT dans le mode de jeu le plus apprécié par les joueurs d’EA Sports FIFA.

EA Sports s’est associé à The Coyle-Larner Bros pour la conception d’un film célébrant l’introduction d’Eric Cantona en tant qu’icône FUT 21 dans EA Sports FIFA 21.

Eric Cantona fait partie des onze nouvelles icônes à rejoindre les 100 FUT, 100 des plus grandes icônes de la planète football.

La vidéo, intitulée “THERE IS ONLY ONE KING” a été écrite et réalisée par l’artiste hip-hop Ben Loyle-Larner, plus connu sous le nom de Coyle Carner, en compagnie de son frère Ryan. Tourné à Londres et mêlant des images d’archives retraçant l’illustre carrière de Cantona, le film cherche à montrer comment la légende du football a inspiré des fans de football de toutes générations et se termine par une scène de Cantona assis sur un trône et déclarant “There is only one King. And the King is back.”

FIFA 21 sera disponible le 9 octobre 2020 dans le monde entier sur PlayStation 4, Xbox One et PC.