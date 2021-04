EPOS lance le H3, son premier casque de jeu

EPOS ne s’attendait probablement pas à devenir aussi connu. Il cherche définitivement à s’implanter fermement dans l’espace du jeu après avoir mis fin à son ancien partenariat avec Sennheiser. Le premier produit EPOS en solo était le GTW 270 Hybrid, des écouteurs sans fil astucieux. Maintenant, nous avons le H3, le premier casque circum-aural de la société. Câblé, il se connectera à n’importe quelle machine de jeu ou pad via une prise jack 3,5 mm (c’est la plupart d’entre eux), tandis que sa conception légère et son rembourrage durable devraient en faire un bon choix pour les sessions plus longues.

Ses fonctionnalités pratiques incluent un bras que vous pouvez faire glisser vers le haut pour couper automatiquement le micro lorsqu’il n’est pas utilisé, et une molette de contrôle du volume dans l’oreillette droite qui permet des ajustements rapides. EPOS promet un excellent son pour un prix d’entrée de gamme. Ce casque est disponible en noir ou en noir et blanc correspondant à la PS5, et est disponible à l’achat maintenant.