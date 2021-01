EPOS GTW 270 Hybrid, des écouteurs sans fil conçus pour les gamers nomades

Et ils fonctionneront aussi avec votre Switch…

Il y a plus d’écouteurs True Wireless qu’il n’y a de galets sur une plage. Mais des écouteurs spécialement conçus pour le gaming ? Ils ne sont pas aussi nombreux. Connaissez-vous la sous-marque EPOS de Sennheiser et ses nouveaux écouteurs sans fil GTW 270 Hybrid ?

Ces écouteurs antibruit sont livrés avec une sélection d’embouts en caoutchouc interchangeables et sont conçus pour épouser la forme naturelle des oreilles pour une bonne étanchéité, tandis qu’un indice de résistance à l’eau IPX5 garantit que vous n’avez pas besoin d’éviter de les porter sous une pluie légère. Ces GTW 270 Hybrid promettent un son et des drivers à faible latence conçus pour les jeux, deux microphones réduisant le bruit de fond et vous permettant d’avoir des conversations claires avec vos amis dans le jeu.



Ils se connectent aux appareils compatibles via Bluetooth 5.1, mais sont également livrés avec un dongle USB-C, ce qui signifie que vous pouvez également les utiliser sans fil avec votre Nintendo Switch. La durée de vie de la batterie est de cinq heures, avec 20 heures supplémentaires à partir du boîtier de charge en coloris argent bronze. Ces EPOS GTW 270 Hybrid peuvent être pré-commandés maintenant pour 199 €