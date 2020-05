Eovolt, le vélo électrique pliant ultra-compact made in France

Créée en 2018 par Baptiste Fullen et Luca Chevalier, EOVOLT est l’une des premières marques françaises à proposer une gamme complète de vélos électriques pliants ultra-compacts. Cette start-up 100% française propose des vélos pliables en 10 secondes et des batteries logées dans la tige de selle afin d’associer esthétisme et praticité. Ces vélos sont fabriqués et assemblés en France

La gamme EOVOLT regroupe 5 modèles : City, City X, Rétro, Sport et Confort. Chacun de ces modèles est Idéal pour les camping-caristes, les propriétaires de bateau ou tout simplement pour les citadins souhaitant un vélo électrique pratique pour leurs déplacements au quotidien. Ils pèsent 14kg seulement contre 20 à 25kg pour les concurrents grâce un à un cadre en alliage d’aluminium 6061.

Ils se manipulent très simplement et peuvent être emmenés partout. Ils se glissent dans l’ascenseur, dans le coffre de la voiture, à bord d’un bateau dans un camping-car, dans les transports en commun…

Conçus pour grimper les côtes et circuler sans effort par temps de pluie ou de vent, les vélos électriques EOVOLT peuvent rouler jusquà 25 Km/h et parcourir de grandes distances sans avoir besoin d’être rechargés (ex : le modèle Confort dispose de 100km d’autonomie).

Tous les vélos EOVOLT sont conçus pour être pliables en 10 secondes chrono pour une utilisation « zéro prise de tête ». Et une fois pliés, ils peuvent être déplacés et rangés sans difficulté (à la maison, au bureau, dans les transports…).

www.eovolt.com