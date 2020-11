Entre Groove et Surge, la famille Nike SuperRep évolue

S’appuyant sur les Nike Air Zoom SuperRep, Nike SuperRep Cycle et Nike SuperRep Go, la famille SuperRep continue d’élargir la définition du sport avec l’introduction de la Nike SuperRep Groove pour les cours de danse cardio et de la Nike SuperRep Surge pour les entraînements cardio utilisant des tapis roulants, des rameurs et des exercices au sol.

Nike SuperRep Groove

Faites des pas, des pivots et déhanchez-vous lors d’un entraînement de danse avec la Nike SuperRep Groove – une chaussure exclusive aux femmes, spécialement conçue et fabriquée pour les cours de danse cardio. Conçue pour une activité multidirectionnelle, la Nike SuperRep Groove est équipée d’une semelle antidérapante qui aide à fournir une traction et d’un point de pivot lisse pour que les porteurs puissent tourner et faire des pirouettes avec facilité. Des sangles et des revêtements durables autour du talon et sur les côtés de la chaussure assurent un soutien verrouillé pour le pied lorsqu’il zigzague sur le sol ou se déplace en cercle.



Nike SuperRep Surge

Du tapis roulant au rameur en passant par la musculation, la Nike SuperRep Surge est conçue pour prendre en charge les cours de bootcamp basés sur le cardio. Une semelle intercalaire Nike React enveloppe le talon pour aider à assurer le verrouillage, tandis qu’une mousse ZoomX ultralégère ajoutée à l’avant du pied offre un retour d’énergie pour un léger jogging sur le tapis de course ou un sprint complet. La semelle extérieure Nike SuperRep Surge présente une bande de traction pour l’adhérence à la machine et au sol, et des rainures flexibles étendues pour la course en pente et la course de vitesse. La tige est construite avec une maille à trous ouverts pour la respirabilité, une impression haptique précise pour une durabilité optimale pendant les entraînements sur machine et un col confortable pour le verrouillage et le soutien. Pour couronner le tout, une pince à ramer au talon facilite la transition vers et depuis un rameur.

La Nike SuperRep Groove sortira le 11 novembre en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. La Nike SuperRep Surge sort le 27 novembre pour les membres Nike en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, avec une sortie le 3 décembre sur nike.com.