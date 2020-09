Enfin ! Le Crazy Horse reprend ses shows le 1er octobre prochain

Enfin une bonne nouvelle en cette rentrée : les 40 danseuses exceptionnelles du mythique cabaret parisien, le Crazy Horse vont de nouveau dévoiler leur talent.

Il rouvrira ses portes à compter du 1er octobre prochain, après plus de six mois de pause forcée. Le Crazy Horse est prêt à accueillir à nouveau le public, avec un protocole sanitaire très rigoureux : capacité réduite, conditions d’annulations flexibles (jusqu’à 24h avant le spectacle) et la très séduisante offre « We Are Back » : le spectacle « Totally Crazy » & champagne à 99 € par personne.

Jusqu’au 21 novembre inclus, à l’occasion de chacun de ses spectacles, le célèbre cabaret mettra à l’honneur l’une de ses emblématiques Crazy Girls. En amont de chaque soirée, rendez-vous sur le compte Instagram du Crazy Horse @crazyhorseparis_official pour découvrir son parcours et ses talents.

Puis direction le cabaret pour l’admirer sur scène tout au long du show « Totally Crazy ». Dès la fin du spectacle, soyez prêts car, pour la toute première fois, vous aurez la possibilité de l’interroger sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Crazy Horse, sans jamais oser le demander !

Réservation des places sur www.lecrazyhorseparis.com