Enabot EBO SE et EBO AIR, des robots sociaux pour toute la famille

Enabot lance officiellement sur Kickstarter ses tout nouveaux robots sociaux : l’EBO SE et l’EBO AIR, disponibles dès aujourd’hui en pré-commande. Ces robots sociaux sont conçus pour surveiller la maison, tenir compagnie aux animaux domestiques et rester connecté avec les membres de la famille à tout moment.

Équipés d’une caméra HD 1080p, d’une paire de haut-parleurs et d’un microphone, les bots roulants permettent une communication bidirectionnelle en temps réel via une simple connexion Wi-Fi. Grâce à l’application mobile d’EBO, il est facile de garder le lien avec tous les membres de la famille, les enfants ou les proches âgés, et même tenir compagnie à ses animaux domestiques lors de déplacement.

Les robots EBO SE et AIR utilisent une combinaison de mouvements, de sons et d’animations oculaires pour des interactions plus vraies que nature. Stables et agiles, ils peuvent se déplacer, rouler et danser pour le plus grand plaisir de tous, tout en capturant des photos et des vidéos de chaque moment. L’ensemble des données sont stockées localement, sur une carte SD externe.

Les fonctions de surveillance, intégrées sur les deux modèles, comprennent l’enregistrement vidéo de 24 heures, la vision nocturne infrarouge et la notification en cas de détection de mouvement. Ainsi, l’EBO enverra immédiatement une alerte à son utilisateur dès que des activités suspectes seront détectées.



Avec sa technologie d’intelligence artificielle exclusive, l’EBO AIR est capable d’identifier chaque membre de la famille ainsi que les animaux domestiques, de les enregistrer ou de les suivre automatiquement, pour des interactions ludiques tout au long de la journée. Parmi les autres caractéristiques de l’IA, citons la fonction anti-chute, le mode de lecture automatique pour les animaux domestiques et l’édition de vidéos.

EBO SE 99 €, EBO AIR 169 €