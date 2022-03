Enabot EBO Air, est un robot compagnon intelligent pour la maison

BB-8, c’est toi ?

Les produits pour la maison intelligente font fureur ces temps-ci, et nous commençons à voir de plus en plus de robots entrer dans les maisons des gens. On ne parle pas ici de Terminator, loin de là. Les robots compagnons de la maison intelligente roulent à travers la porte d’entrée promettant de vous faciliter la vie. L’un de ces robots est le nouvel EBO Air d’Enabot.

Prenant l’apparence d’une balle, EBO Air est conçu pour offrir confort, protection et sécurité à tous les membres de la famille. Et vraiment tout le monde dans la famille, y compris les animaux de compagnie. EBO Air peut être le jouet le plus intelligent de votre ami à quatre pattes.

EBO Air utilise la technologie avancée Time of Flight pour détecter toutes sortes d’obstacles à venir et éviter de raser votre maison. En cas de besoin, le robot peut également s’arrêter immédiatement, promettant d’éviter les accidents et les chutes. La conception du gobelet d’EBO Air signifie qu’il pourra se relever facilement en cas de chute, tout comme le BB-8. Les puissantes roues motorisées contribuent à assurer une conduite en douceur dans toute votre maison, même sur les tapis et les moquettes.

C’est bien, mais que fait réellement EBO Air ?

EBO Air a quelques fonctionnalités pour essayer de protéger votre maison. Ce robot intelligent possède à la fois des capacités de reconnaissance faciale et de suivi de l’IA pour vous alerter des activités suspectes lorsqu’il parcourt les couloirs. La caméra HD 1080p envoie des images à l’application et à la carte SD, afin que vous puissiez garder un œil sur votre maison. EBO Air n’a pas non plus peur du noir grâce à la vision nocturne infrarouge intégrée.

La caméra peut également être utilisée pour les appels vidéo. Avec les haut-parleurs et le microphone qui l’accompagnent, EBO Air peut gérer la communication bidirectionnelle via Wi-Fi. Sans écran, cependant, seul l’appelant pourra voir le flux vidéo de l’application ; cette partie ne fonctionne pas dans les deux sens.

Comme nous l’avons mentionné, EBO Air jouera avec vos animaux de compagnie. La même technologie d’intelligence artificielle embarquée peut aider à identifier vos animaux de compagnie et leur donner un coup de pouce tout au long de la journée. En plus de pouvoir leur parler via la fonction d’appel, le robot dispose de modes de jeu interactifs. Nous ne savons pas trop à quoi cela ressemble, mais nous imaginons qu’il y aura une poursuite ! Pour les parents les plus créatifs, cela pourrait bien fonctionner pour divertir les plus petits également.

EBO Air est un excellent robot domestique intelligent pour vous initier à la technologie. Si vous souhaitez acheter l’un des amis techno, ils sont disponibles à la fois chez Enabot et Amazon pour 229 $.

L’avis de Stuff : Enabot prend un concept intéressant de robot compagnon domestique intelligent et essaie de le rendre plus ludique. Il reste à voir combien vous finirez par utiliser l’EBO Air, mais c’est une bonne idée. Cela ressemble plus à un jouet qu’à un assistant domestique intelligent, mais pourrait s’avérer utile en cas d’effraction. Nous n’en sommes peut-être pas tout à fait au point où ces robots deviennent monnaie courante, mais l’EBO Air est un bon point de départ.