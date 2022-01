En plus du P50 Pro, Huawei dégaine son P50 Pocket pliable

Alors que Huawei a lancé sa série P50 en Europe – le P50 Pro étant disponible depuis des lustres en Chine, le P50 Pocket y a fait ses débuts juste avant Noël.

Comme auparavant, ni l’une ni l’autre ne comportent d’applications Google en raison du duel entre Huawei et le gouvernement américain. Les deux exécutent toujours la propre interface EMUI 12 de Huawei sur Android open source en Europe plutôt que sur HarmonyOS de Huawei.

Du haut de ses 190 g, le P50 Pocket est l’appareil le plus intéressant dans son concept et son facteur de forme est similaire au Samsung Galaxy Z Flip3 5G de Samsung – il s’agit d’un smartphone pliable compact avec un écran de 6,9 ​​pouces lorsqu’il est déplié et est alimenté par la plate-forme de smartphone phare de Qualcomm 2021 – le Snapdragon 888.

Il possède un petit écran externe OLED de 1 pouce pour que vous puissiez toujours afficher les bases lorsqu’il est plié. Un triple capteur photo est inclus, disponible en or et argent ou en noir. De plus, une édition Premium de la Pocket sera également disponible, développée avec la designer Iris van Herpen.

Le P50 Pro de 6,6 pouces poursuit quant à lui la gamme de smartphones Huawei de la série P, souvent épiqu,e qui a atteint son apogée avec le brillant P30 Pro. Alors que le téléphone est alimenté par un Huawei Kirin en Chine, il utilise un Snapdragon 888 en Europe. Il est disponible avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tout comme le P50 Pocket.

Le P50 Pro dispose d’une configuration à quatre caméras à nouveau développée de mèche avec Leica ; 50 Mégapixels de large, téléobjectif 64 Mégapixels, ultra large 13 Mégapixels plus un appareil photo monochrome de 40 Mégapixels. Huawei affirme que son moteur d’image True-Chroma a amélioré sa capacité à détecter la lumière ambiante et la précision des couleurs de 50% et 20% respectivement.

Une nouvelle technologie de stabilisation d’image AIS Pro vous permet de capturer plus facilement des vidéos stables à main levée, même lorsque vous zoomez sur un sujet. Il existe également quelques autres modes intéressants – time-lapse 4K et cinemagraph AI pour la création.

P50 Pocket Édition Premium : 1599 euros