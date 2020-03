En plein confinement, Doom Eternal bat des records de vente

Bethesda Softworks a annoncé que DOOM Eternal a battu les records de vente de la franchise sur son week-end de lancement, réalisant le double des bénéfices de DOOM (2016) à sa sortie.

DOOM Eternal a également réalisé les meilleures ventes sur Steam ce week-end et rassemblé plus de 100 000 joueurs en simultané sur la plateforme. Développé par id Software et porté par le moteur graphique idTech 7, DOOM Eternal est la suite directe du jeu DOOM (2016), et est disponible sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Google Stadia depuis le vendredi 20 mars 2020. « Nous souhaitons remercier nos millions de fans pour leur soutien et leur enthousiasme », a dit Ron Seger, vice-président des ventes mondiales pour Bethesda Softworks. « Nous sommes heureux que tant de fans aient pu profiter de DOOM Eternal, malgré la fermeture de milliers de revendeurs. »

“Le lancement réussi de DOOM Eternal reflète le succès critique du jeu dans le monde entier, estime son éditeur. Sur Metacritic, DOOM Eternal a remporté à ce jour les scores de 90, 89 et 87 respectivement sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Par ailleurs, le jeu comptabilise un score de 96% de “Critics Recommended” (Recommandé par la critique) sur l’agrégateur de notes OpenCritic. Le titre est également régulièrement cité comme un potentiel Meilleur jeu de l’année et l’une des meilleures campagnes de l’histoire des FPS. Enfin, le moteur graphique du jeu, baptisé idTech7, a également été salué.”

Dans DOOM Eternal, les joueurs incarnent le DOOM Slayer, de retour sur Terre. La planète ayant été envahie par des puissances démoniaques, ils devront déchaîner les enfers et découvrir les origines du Slayer et de sa mission… jusqu’à son aboutissement. Immergé dans la toute nouvelle bande-son frénétique du compositeur Mick Gordon, DOOM Eternal propose aux joueurs de prendre les commandes d’un DOOM Slayer impitoyable. Equipés d’un arsenal dévastateur pour venir à bout des démons, leur aventure les transportera jusqu’au cœur de mondes incroyables.

DOOM Eternal est disponible sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Google Stadia. Il sera également disponible sur Nintendo Switch plus tard dans l’année.