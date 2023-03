La nouvelle puce promet de meilleures performances et une consommation d’énergie réduite.

N’êtes-vous à la recherche d’un smartphone à prix raisonnable ? Comme tout le monde, en fait… Attendez peut-être encore un peu avant de sortir votre carte : Qualcomm vient d’annoncer son dernier processeur mobile, qui devrait très prochainement débarquer dans les combinés. Le Snapdragon 7+ Gen 2 est apparemment la puce de la série 7 la plus rapide que Qualcomm ait produite à ce jour, apportant de gros gains sur les performances du CPU et du GPU ainsi qu’une efficacité énergétique améliorée. L’IA et l’audio font également un pas en avant par rapport au Snapdragon 7 Gen 1 sortant.

Il s’agit d’une puce à huit cœurs, avec un seul cœur « principal », trois cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité. Les vitesses d’horloge ont été portées à un pic de 2,91 GHz, ce qui, selon Qualcomm, aide le processeur à offrir des performances supérieures de plus de 50 % à celles de Snapdragon 7 Gen 1. Par rapport à la concurrence à prix similaire (probablement de MediaTek), Qualcomm revendique une avance de 15 %. sur les tâches liées au CPU, et une avance de 25 % pour celles basées sur le GPU. La prise en charge du rendu volumétrique pourrait également aider à proposer des jeux plus beaux et plus performants. Surtout, cette puissance supplémentaire n’épuiserait pas la batterie : la nouvelle puce serait 13 % plus économe en énergie.

Sur le front de la photographie, il prendra en charge les capteurs d’appareil photo 200 MP et la compilation de 30 images pour obtenir de meilleurs clichés en basse lumière. La capture vidéo HDR échelonnée, pour une triple exposition à partir de deux caméras simultanément, est également intégrée si les compagnies de téléphone choisissent de l’implémenter. Des améliorations de l’IA seront également appliquées à la vidéo avec zoom numérique et à la mise à l’échelle de la super résolution pour les téléphones qui reposent sur le zoom numérique plutôt que sur le zoom optique.