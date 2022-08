Elon Musk parle du prochain robot de Tesla

Prendre en charge des tâches répétitives, ennuyeuses et dangereuses. Où signons-nous ?

Lorsque Tesla vous vient à l’esprit, vous imaginez probablement une voiture électrique. Ou vous pensez à l’un des nombreux titres du fondateur Elon Musk. Mais ce à quoi vous ne pensez probablement pas, ce sont les robots. Mais, peut-être devriez-vous.

En 2021, Tesla a fait une démonstration d’un robot humanoïde sur lequel il travaillait. Lors de l’assemblée des actionnaires de Tesla au début du mois d’août, Musk a confirmé que le robot, surnommé Optimus, était prêt à être dévoilé en septembre. Et maintenant, le magnat des affaires a partagé plus de détails sur ce prochain bot.

Dans un article de blog, Musk a détaillé comment le Tesla Bot sera capable de “porter ou ramasser des objets lourds et de marcher vite par petits pas”, tandis que “l’écran sur son visage est une interface interactive pour la communication avec les gens”. Selon le patron de Tesla, le robot remplacera les humains dans les tâches ennuyeuses, répétitives ou dangereuses. Dans les dix prochaines années, il estime que nous achèterons des robots domestiques en cadeau pour un prix inférieur à celui d’une voiture. Nous verrons bien…

Oubliez les pieds métalliques cliquetants, les écrous et les boulons, et tout le reste. Le robot de Tesla est un robot humanoïde. La version initiale du bot arborait un corps blanc, avec une tête et des épaules en tissu noir. Nous ne serions pas surpris si son apparence avait changé entre le dévoilement et le lancement du robot.

Si un Tesla Bot vous semble étrange, nous ne vous en voulons pas ! Alors que le géant de la technologie est connu pour ses voitures électriques, l’intelligence artificielle (IA) sophistiquée qui se cache derrière les voitures les fait ressembler davantage à des robots. La technologie alimente les fonctionnalités intelligentes telles que le pilote automatique, transformant essentiellement les véhicules en robots sur roues.

Bien sûr, tout pourrait encore changer autour d’Optimus, car Tesla peut être un peu plus fiable en ce qui concerne les nouveaux produits. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir si le robot montera sur scène à côté de Musk en septembre…