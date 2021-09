Element x Hotel Radio Paris, ode à la créativité urbaine

La découverte de nouveaux talents, l’effusion de créativité, toujours autour d’une communauté forte, telle est la base commune d’Element et Hotel Radio Paris.

C’est ainsi que la célèbre marque à l’influence skate et la radio indépendante dédiée à l’exploration musicale signent ensemble une collection capsule pour l’automne/hiver 2021 en collaboration avec Polartec. Cette nouvelle collection est une véritable ode à la créativité urbaine et à l’amour de la nature, deux valeurs partagées par Hotel Radio Paris et Element. Créée en 2016 par Jean-Charles Leuvrey, skateur, passionné d’outdoor, féru de musique et de mode, Hotel Radio Paris a construit au fil des année une communauté internationale. C’est donc tout naturellement qu’Element et Hotel Radio Paris s’associent et offrent à ce public créatif une collection qui lui ressemble ! A l’occasion de ce lancement, Element et Hotel Radio Paris organisent un radio pop-up tour à travers les plus grandes villes du monde (Paris, New York, Milan, Berlin, Hong Kong) et proposent de nombreuses animations avec de jeunes talents de la scène musicale. Cette collaboration est incarnée par le rappeur londonien Lord Apex. La collection se traduit par une gamme textile réalisée à base de tissus Polartec performants résistants aux intempéries ainsi qu’une ligne d’accessoires et une planche de skateboard.

Collection Element x Hotel Radio Paris, disponible elementbrand.fr