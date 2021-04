Element Roam, conçu pour rouler

Le compteur Wahoo Fitness Element Roam est conçu pour ceux qui vivent chaque entraînement comme une nouvelle aventure. Une navigation puissante et intelligente combinée à un écran clair crystal 2,7’’ et à une batterie longue durée. La fonction de redirection d’itinéraire « Back on Track » mènera à votre destination même si on a été dévié de sa route.

L’Element Roam est le premier GPS de vélo muni d’un écran monochrome couleur, il permet de voir plus facilement les itinéraires et les données, afin que chacun puisse mieux se concentrer sur son vélo. Il est doté d’un capteur de luminosité ambiante permettant aux lumières LED et au rétroéclairage de l’écran de s’ajuster automatiquement en fonction des conditions de luminosité, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Ce GPS rend vos explorations plus faciles, que ce soit pour obtenir des instructions de navigation détaillées ou trouver le chemin de retour le plus rapide. Son système de navigation intégré à l’appareil et ses intégrations puissantes sont conçus pour vous aider à vous déplacer en toute confiance.

Ce produit se démarque particulièrement par sa lisibilité et sa facilité d’utilisation avec des menus ergonomiques et personnalisables afin de définir vos champs de données, de personnaliser les profils, de suivre les performances et de partager facilement les données d’exercice.

Element Roam, 349, 99 €, en version bundle (avec Tickr + capteur RPM vitesse & cadence) 429,99 €