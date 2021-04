Element collabore avec le designer anglais et spécialiste du vintage Nigel Cabourn

Pour le printemps-été 2021, Element collabore de nouveau avec le designer anglais et spécialiste du vintage Nigel Cabourn. Cette saison, le créateur a puisé dans ses archives et rajeuni son imprimé crazy camo. Originaire du Japon et datant des années 80, cet imprimé est composé de couleurs vives et de textures méticuleusement peintes à la main pour créer un assemblage unique. Réinventé par le créateur, ce nouveau motif est une ode créative aux soldats pacifistes amoureux des grands espaces. Element nous plonge dans les méandres des eighties et de la jungle urbaine pour un trip artistique aux accents militaires.

Cette collaboration, fruit de l’inépuisable esprit créatif de Nigel Cabourn, se traduit par une ligne de vêtements, un bob et des planches de skate aux nuances décalées et au design authentique, tout en conservant l’ADN d’Element. Les deux marques ont fait appel à l’artiste anglais Ekun Richardpour mettre en avant cette collection capsule.

La collection Element Wolfeboro par Nigel Cabourn est disponible en ligne sur elementbrand.fr et sur cabourn.com et chez certains détaillants premium.