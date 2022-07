Electroluxe veut réveiller votre cuisine

La marque suédoise Electrolux vient de dévoiler deux nouveautés qui réveillent la cuisine.

Electrolux présente sa nouvelle table à induction aspirante de 83 cm avec hotte intégrée et le four vapeur SteamPro pour une cuisine flexible et innovante. La technologie Double Bridge permet de combiner deux zones des deux côtés de la table de cuisson pour obtenir une distribution uniforme de la chaleur. Ainsi il est possible de cuisiner dans de grandes casseroles, poêles ou planchas pour des repas XXL. Le Double FlexiBridge offre la même flexibilité et liberté de cuisson, tout en combinant jusqu’à quatre zones de cuisson.



La technologie Hob2Hood permet une extraction automatique pendant la cuisson. En augmentant ou en diminuant la température sur la table de cuisson, la hotte s’ajustera en conséquence. Une fois la cuisson terminée, la fonction Breeze permet de purifier en silence l’air de la cuisine. Facile à retirer et à nettoyer, le filtre 2 en 1 combine un filtre à charbon et un filtre à graisse qui éliminent les odeurs et les graisses. Le filtre est facile à retirer et peut être lavé au lave-vaisselle.

Grâce à la technologie innovante CookView, il est facile de suivre en temps réel la cuisson sur un mobile pour cuisiner l’esprit libre ! Steamify est l’assistance qui permet à l’utilisateur de sélectionner la température de cuisson et le four s’ajustera automatiquement durant la cuisson pour un résultat vapeur parfait. Une sonde de cuisson pour réussir tous les plats est fournie ! Une seconde assistance qui prend les commandes du four, mesure la température à coeur et arrête automatiquement la cuisson quand la température souhaitée est atteinte vous offrira une totale liberté.



Le Four Vapeur SteamPro SÉRIE 900 est un four encastrable équipé d’une caméra intégrée qui permet de suivre en temps réel la cuisson d’un plat grâce à l’application My Electrolux Kitchen. Toujours plus connecté, lil est est équipé d’un assistant vapeur Steamify qui permet d’ajuster automatiquement la température pour un résultat parfait. Grâce à son écran tactile couleur, l’accès aux 3 principales fonctionnalités se fait du bout des doigts. Pour une prise en main rapide et ludique.

Table à induction aspirante, à partir de 1999 € – Four Vapeur SteamPro série 900, à partir de 2099,99 €