Electrolux propose d’éviter de jeter et de racheter son appareil électroménager

Pour Electrolux, le fait de réparer son appareil plutôt que de le jeter est un geste fort pour l’environnement : moins de déchets et une utilisation optimale de l’appareil dans le temps. Cette démarche fait partie de l’ADN du groupe, qui agit pour le développement durable à travers son Better Living Program. La marque suédoise met en place plusieurs alternatives et conseils permettant de réparer en remplaçant par exemple les pièces de son aspirateur plutôt que de le racheter.

Respectueux de l’environnement, l’Electrolux 800 Green est constitué de 65% de plastiques recyclés et capable d’adapter automatiquement sa puissance d’aspiration afin d’optimiser sa consommation énergétique. Il permet de nettoyer toute la maison ou d’aspirer ponctuellement avec une incroyable efficacité. Six fois plus puissant qu’un aspirateur balai classique, cet appareil 2 en 1, est ultra flexible et performant.

L’Electrolux 800 est doté d’accessoires et fonctionnalités indispensables pour gagner en temps et efficacité ! Il se pose et se reprend sur un support à pied, sans besoin de fixations murales. Conçu comme un système modulaire, il permet une meilleure réparabilité et durabilité dans le temps grâce à des éléments interchangeables comme la batterie qui est amovible.

Electrolux 800, à partir de 469,99 €