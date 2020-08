Elder Scrolls Online et Doom Eternal sortiront sur Xbox Series X et PS5

Bethesda Softworks annonce que The Elder Scrolls Online et Doom Eternal seront prochainement disponibles sur Xbox Series X et PlayStation 5. Les joueurs qui possèdent ou achètent un exemplaire sur Xbox One et PlayStation 4 auront la possibilité d’accéder gratuitement aux versions Xbox Series X et PlayStation 5, respectivement, quand ces versions seront disponibles.

En outre, les équipes de développement travaillent actuellement pour que les deux titres intègrent immédiatement la rétrocompatibilité lors de la sortie des nouvelles consoles. Par ailleurs, Bethesda s’engage à offrir des mises à niveau gratuites aux possesseurs de jeux Bethesda, disponibles sur les consoles actuelles, qui seront portés sur la prochaine génération de consoles.

Pour rappel, les joueurs pourront obtenir de plus amples informations à propos de tous les derniers titres Bethesda, en se connectant à sa chaîne Twitch pour suivre la QuakeCon At Home, qui aura lieu ce week-end du 7 au 9 août.