Einova présente son bundle dédié aux pierres de recharge

Einova, la marque d’électronique grand public d’Eggtronic, annonce que ses produits phares, les pierres de charge, sont désormais disponibles en bundle. Contrairement à d’autres recharges en plastique de mauvaise qualité, la pierre de charge Einova s’harmonisera avec tous les intérieurs aussi bien décontractés que plus formels.

Conçue et fabriquée avec précision en Italie, chaque pierre de charge associe la technologie de charge sans fil rapide de 10 W à un style iconique moderne : une œuvre d’art unique réalisée en marbre, travertin, pierre de lave ou grès véritable, finement polie pour lisser parfaitement ses contours. Un tapis de fond en velours protège les surfaces, tandis que le câble intégré est tressé en nylon dans une couleur complémentaire à la variété de pierre.

« Les concepteurs de produits Einova ont spécialement imaginé la pierre de charge pour mettre en valeur une grande variété d’espaces intérieurs, explique Camilla Bettinelli, CMO et directrice de la création d’Einova. La technologie de recharge sans fil ne commence à changer véritablement votre vie que lorsque vous l’ajoutez à plusieurs espaces : une pierre de charge sur la table basse de votre salon, votre table de nuit, votre bureau et votre comptoir de cuisine ». « Au lieu de brancher un téléphone presque à plat à la fin de la journée, il vous suffit de placer votre appareil sur la pierre et de le recharger par petites touches plus fréquemment. Il s’agit d’une habitude facile à prendre afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. »

Chaque bloc de pierre de charge Einova, est doté de la technologie de recharge sans fil la plus sûre, la plus rapide et la plus fiable du marché. Certifiée Qi, l’alimentation sans fil de 10 W, comprend une protection contre la surchauffe et d’autres fonctions de sécurité avancées, le tout grâce à la technologie de charge brevetée d’Eggtronic. De plus, agissant tel un dissipateur thermique naturel, le matériau même de la pierre permet de garder votre appareil au frais et d’améliorer les performances de charge.

Disponible exclusivement sur Einova.com/fr au prix de 79,99 € jusqu’au 24 décembre