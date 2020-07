Isabelle Langlois, la vie en bleu

Inspirée par les trésors de la nature, Isabelle Langlois joue des codes traditionnels de la joaillerie pour créer des bijoux valorisant, avant tout, les gemmes. S’appuyant sur une expertise acquise dès son plus jeune âge, elle dévoile un univers scintillant et onirique, à l’image de ces pièces ultra- féminines.

Majestueuse par sa couleur d’un bleu outremer, la Topaze Bleue London s’invite dans l’univers de la marque de joaillerie Isabelle Langlois. Subtilement facettée, cette pierre fine donne le ton sur la bague « Eden ». Montée sur un anneau en or blanc, sinueux telle une liane sertie de diamants, elle brille de mille éclats. Sur la bague «Emotion», elle est entourée de cordiérites, diamants et saphirs, juxtaposés dans un dégradé azuré, pour dévoiler une profondeur de ton, plus ou moins intense selon la lumière ambiante. Enfin, ka boucle d’oreille « Panache » apporte une touche rock’n chic, entre cordiérites, diamants, émeraudes, saphirs et tsavorites sur un ruban d’or rose paré de diamants, elle virevolte toute en légèreté au gré des mouvements. A porter en solo ou duo…

Boucles d’oreilles « Panache » en or rose avec cordiérites, diamants, émeraudes, saphirs, tsavorites et plumes de paon (Ref E1281) : 1 850 €

Bague « Eden » en or blanc avec une Topaze Bleue London en pierre de centre et améthystes, cordiérites, pierres de Lune, saphirs et tsavorites (Réf R1663) : 3 500 €

Bague « Emotion » en or rose avec une Topaze Bleue London taillée forme coussin rehaussée de cordiérites, diamants et saphirs. (Ref R1440) : 3 900 €

www.isabellelanglois.com