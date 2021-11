Écrasez la rébellion avec les 6785 pièces de ce Lego Star Wars AT-AT Ultimate Collector Series

Construisez ou ne construisez pas. Il n’y a pas d’essai…

Ayez une pensée pour le Luke Skywalker LEGO. Il est tout seul dans ce kit Lego, chargé de vaincre une bête métallique colossale et trapue remplie de types de l’Empire, tout en étant armé d’un bout de fil et d’un bâton lumineux magique. Oui, nous sommes de retour sur le territoire de la série Star Wars Ultimate Collector, et cette fois, un AT-AT est apparu à l’horizon pour éradiquer vos économies…

Disponible le 26 novembre, cet AT-AT est l’ensemble Lego Star Wars le plus cher à ce jour, du haut de ses 800 €. Mais vous en obtenez beaucoup pour votre investissement : le modèle final comprend 6785 pièces et mesure 62 cm de haut. À l’intérieur, il y a assez de place pour 40 minifigs et quatre speeder bikes – bien qu’au grand soulagement de Luke, Lego ne fournit que le général Veers, deux pilotes AT-AT, un Snowtrooper Commander et quatre Snowtroopers.

Bien que principalement conçu pour décorer, cet immense ensemble n’est pas un simple ornement. La tête bouge et les armes tournent. Vous pouvez ajuster les jambes pour recréer cette scène de fan-fiction que vous avez rejouée dans votre tête encore et encore où un AT-AT écrase sans pitié Jar Jar Binks en un petit tas.

Envie de libérer l’enfant qui sommeille en vous ? Retirez les panneaux latéraux pour positionner méticuleusement toutes les minifigs à l’intérieur – puis demandez à l’armée impériale de se déchaîner sur Lego Luke au moyen d’un blaster répétitif lourd en briques, tandis que les deux motos rapides flamboient sur votre tapis. Ne laissez surtout pas un enfant s’approcher de la chose lorsqu’il est armé d’un Lego Snowspeeder, ou il recréera cette célèbre scène et vous retrouverez votre bijou en tas de briques jonchant le sol.