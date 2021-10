Echo Show 2021 : quel écran intelligent Amazon est fait pour vous ?

Vous avez donc décidé d’installer un assistant intelligent d’Amazon chez vous ? Quelle hospitalité. Il est maintenant temps de décider où il va vivre. Vous pouvez, par exemple, mettre un Echo sans écran sur votre étagère, si tout ce dont vous avez besoin est un support audio. Mais si vous recherchez des aides visuelles, des appels vidéo et des commandes tactiles très simples, c’est un Echo Show dont vous avez besoin. Et avec trois styles et quatre tailles au choix, vous aurez besoin de plus qu’un mètre pour faire votre choix.

Heureusement, nous avons fait quelques recherches pour vous aider à décider. Des fonctionnalités aux haut-parleurs, le guide d’achat ci-dessous décrit tout ce que vous devez savoir sur chaque appareil de la gamme Echo Show d’Amazon. Que vous souhaitiez un sous-chef IA pour le comptoir de la cuisine ou un centre d’accueil pour empêcher la famille de s’effondrer, il y a un Echo Show pour vous. Et cette liste vous aidera à le trouver.

Echo Show 5 (2e génération) (55 €)

L’Echo Show 5 a un écran plus petit que la plupart des smartphones phares. Alors, cela vaut-il vraiment la peine d’en ajouter un à votre maison intelligente ? Si vous voulez une interface abordable et accessible en permanence pour contrôler le kit connecté et obtenir l’assistance de l’IA, la réponse est oui.

Sa forme compacte signifie que l’Echo Show 5 est génial pour une table de chevet. Ce qui est pratique, car il possède toutes les informations dont vous avez besoin pour bien commencer la journée : alarmes, mises à jour météo, bulletins d’information, musique du matin et routines automatisées pour éliminer la douleur de l’administrateur aux yeux larmoyants.

Bien sûr, son petit écran n’est pas idéal pour les émissions en streaming – et le seul haut-parleur de 1,6 pouce ne mettra pas le feu à votre monde. Mais avec 5,5 pouces, sa dalle convient parfaitement pour appeler votre famille et appuyer pour interagir avec les lectures d’informations. Placez-en un dans un coin et il gardera également un œil vigilant sur votre tablette à l’aide de son appareil photo 2 MP.

Echo Show 8 (2e génération) (100 €)

L’Echo Show moyen d’Amazon est l’option Boucle d’or : juste ce qu’il faut pour la plupart des gens. À 8 pouces, son écran est assez grand pour naviguer, regarder de façon excessive et diriger Alexa, mais la forme autonome du spectacle est encore assez petite pour ne pas éclipser votre comptoir. Une paire de haut-parleurs de 2 pouces offre un son parfait pour une écoute décontractée dans la cuisine, même si la résolution d’écran de 1280 x 800 n’est pas la plus nette.

En utilisant le Portal de Facebook, la caméra 13 MP améliorée peut suivre votre visage afin que les appelants aient toujours un bon aperçu de vos propos. Toute personne disposant d’un appareil Echo ou de l’application Alexa peut participer à un appel de groupe, tandis que la caméra peut également être utilisée pour garder un œil sur votre domicile lorsque vous êtes en déplacement.

Alexa est à bord, bien sûr, ainsi que toutes les commandes de maison intelligente et les outils d’administration de la vie que vous attendez d’un hub Amazon. De nouveaux outils d’identification visuelle peuvent également être formés pour reconnaître votre visage et afficher un contenu personnalisé. Vous n’aimez pas regarder de haut votre écran intelligent ? Un support magnétique en option facilite l’inclinaison et l’ajustement de l’angle de vision.

Vous n’aimez pas les appels vidéo ? L’Echo Show 8 original d’Amazon est disponible pour 30 € de moins. Il embarque une caméra de résolution beaucoup plus faible (1 MP) sans ID visuel – mais correspond par ailleurs à l’affichage de deuxième génération pour la résolution d’écran, la configuration des haut-parleurs et les compétences intelligentes.



Echo Show 10 (3e génération) (250 €)

L’Echo Show 10 de troisième génération est essentiellement deux appareils en un : un haut-parleur Echo avec une tablette de 10,1 pouces attachée. Et ce n’est pas un affichage statique. Tel un véritable automate, l’Echo Show 10 peut pivoter pour vous faire face, grâce à un moteur intégré.

Appeler vos proches ? N’hésitez pas à vous promener dans la pièce, car l’Echo Show 10 utilise le cadrage automatique pour garder votre visage à l’avant et au centre – non seulement en faisant un panoramique numérique avec l’appareil photo 13 MP, mais aussi en faisant pivoter physiquement le panneau de l’écran tactile sur un arc de 175 degrés.

Cette technologie de suivi le rend plus difficile à placer qu’un spectacle en forme de coin, mais il y a d’autres points positifs. Outre les compétences de maison intelligente vues sur chaque Echo Show, le 10 fonctionne également comme un hub Zigbee, ce qui signifie que vous pouvez connecter directement des appareils compatibles. Et bien que son écran ne soit pas le plus net (la résolution est toujours de 1200×800), des haut-parleurs plus costauds signifient qu’il est préférable de commencer la fête : à l’intérieur de la base enveloppée de tissu se trouvent deux tweeters de 2 pouces et un woofer de 3 pouces pour plus de bruit pendant que vous êtes en cuisine.

Echo Show 15 (250 €)

Contrairement à tout autre appareil Amazon, le plus récent et le plus grand Echo Show change de format. Avec une esthétique de cadre photo, il a plus qu’une certaine ressemblance avec le Portal Facebook. Mais alors que l’Echo Show 15 peut se poser sur des surfaces avec un support vendu séparément, son véritable objectif est réalisé lorsque vous le montez au mur.

Orienté en mode portrait ou paysage (vous pouvez basculer après l’installation), il devient un tableau blanc familial adapté à 2021. Son écran Full HD de 15,6 pouces abrite des widgets alimentés par Alexa qui tentent de garder votre vie en ordre. Des notes autocollantes aux listes de courses en passant par les horaires, l’Echo Show 15 est une véritable plaque tournante pour votre foyer. Et bien que son appareil photo 5 MP ne soit pas le plus net de la gamme Echo Show, il bénéficie toujours de la reconnaissance faciale (soutenue par l’identification vocale), de sorte que les membres de la famille verront les rappels qui les concernent.

Il prend également en charge le multitâche significatif. Cela signifie que vous pouvez afficher les flux des caméras connectées, par exemple, tout en diffusant une émission Netflix ou en examinant une recette recommandée. Sa paire de haut-parleurs de 1,6 pouces ne correspondra pas à la puissance audio de l’Echo Show 10, mais ce panneau intelligent est beaucoup plus facile à cacher, surtout si vous utilisez la fonction Cadre photo pour afficher vos clichés préférés de Facebook ou Amazon Photos. Le fil qui pend en dessous, c’est juste dommage.