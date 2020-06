EA Star Wars : Squadrons sera disponible le 2 octobre

Devenez pilote d’élite dans la galaxie Star Wars et maîtrisez l’art du combat entre chasseurs depuis votre cockpit.

Rejoignez les forces en présence ou affrontez d’autres joueurs en ligne sur Xbox One, PlayStation4, en réalité virtuelle et sur PC via Origin, Steam et l’Epic Games Store avec compatibilité cross-play. Star Wars : Squadrons, annonce EA, offrira des combats aériens multijoueurs en 5c5 palpitants, des batailles de flotte monumentales et un scénario original se déroulant pendant les derniers jours de l’Empire Galactique et de l’essor de la Nouvelle République après les événements de Star Wars: Le retour du Jedi. Le jeu sortira le 2 octobre 2020 sur PlayStation4, Xbox One, PC via Origin, Steam et l’Epic Games Store et sera jouable en réalité virtuelle (RV) sur PlayStation4 et PC avec compatibilité cross-play.

« Nous avons créé ce jeu pour tous les fans de Star Wars™ ayant rêvé de traverser la galaxie aux commandes de leur chasseur préféré », a déclaré Ian Frazier, Directeur créatif de Motive Studios. « Avec la collaboration des équipes de Motive et de Lucasfilm, nous avons pu développer une expérience de chasseur hautement fidèle avec un scénario authentique qui poussera les fans deStar Wars™ à explorer des recoins inconnus de la galaxie aux commandes de leur propre vaisseau. Nous sommes impatients de présenter tous ces éléments en action lors de l’EA Play Live cette semaine. »

Dans Star War : Squadrons, les joueurs s’engageront comme pilotes et se retrouveront aux commandes de chasseurs iconiques des flottes de la Nouvelle République et de l’Empire. Ils planifieront des escarmouches avec leur escadron dans la salle de briefing avant de décoller pour des batailles spatiales à travers la galaxie. Ils participeront à des batailles spatiales multijoueurs stratégiques en 5c5 afin de détruire le vaisseau adverse dans les Batailles de flotte. Ils ressentiront toute l’adrénaline du combat multijoueurs à la première personne en collaborant avec leur escadron pour éliminer autant d’ennemis que possible dans les Combats aériens. Les pilotes triompheront en équipe, ajustant la composition de leurs escadrons pour s’adapter à leur style de jeu au fil de leur progression. Ils devront éliminer leurs adversaires et remplir des objectifs dans des lieux connus et inédits, dont la géante gazeuse Yavin Prime et la lune brisée de Galitan.

Star Wars : Squadrons offrira de nombreuses options de personnalisation esthétique et de jouabilité, y compris des bonus à débloquer uniquement en jouant. En progressant dans les classements, les joueurs remporteront des composants comme des armes, coques, moteurs et boucliers ; des objets esthétiques pour personnaliser leur cockpit, l’extérieur de leur vaisseau et l’apparence de leur pilote. De plus, ils pourront s’associer avec leurs amis et en affronter d’autres, quelle que soit la plateforme, le cross-play étant compatible Xbox One, PlayStation4, PC et VR.

Star Wars : Squadrons proposera également un scénario solo permettant de revivre les événements suivant la Bataille d’Endor où l’Alliance Rebelle est parvenue à détruire l’Étoile de la Mort II. Au fil de l’histoire, les joueurs découvriront tout le sens du mot pilote en combattant selon les points de vue alternés de deux pilotes personnalisables au service de la Nouvelle République (au sein de l’héroïque escadron Vanguard) et de l’Empire Galactique (le terrible escadron Titan). Cette histoire authentique contient également de nombreux personnages originaux plus les apparitions de quelques visages familiers dans la galaxie Star Wars.

Star Wars : Squadrons est disponible en précommande maintenant et sortira le 2 octobre pour 39,99€. Les abonnés EA Access ou Origin Access Basic peuvent bénéficier de 10 heures de temps de jeu gratuites lors du lancement et d’une remise de 10 % sur l’achat du jeu complet. Les abonnés Origin Access Premier profiteront d’un accès complet à Star Wars : Squadrons sur PC avec tous les bénéfices de l’abonnement Basic tant qu’ils sont abonnés.

www.ea.com/games/starwars/pilotswanted