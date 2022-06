EA Sports crée une bande son survoltée pour le lancement de F1 22

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, Codemasters et Electronic Arts dévoilent leur bande originale personnalisée pour EA SPORTS F1 22. Charli XCX, Meduza, Diplo, Jacknife & The Bloody Beetroots, et BRUX ft Kimbra sont les têtes d’affiche d’une bande originale survoltée composée de 33 artistes internationaux, pionniers du genre Electronic Dance Music, et qui reflètent des cultures allant des plages de Miami aux rues étroites de Monaco.

“Nous voulions que la toute première bande originale d’EA Sports F1 accentue la frénésie que les joueurs peuvent ressentir au plus haut niveau du sport automobile, explique Steve Schnur, President of Music chez Electronic Arts. Les 33 artistes issus de 13 pays représentent les talents majeurs de la musique électronique, reflètent la nouvelle ère de la Formule 1 et offrent une bande originale qui accélère dans les virages grâce à la diversité, la vélocité et l’imprévisibilité de collaborations uniques.”

Fraîchement dévoilé pour la saison 2022, F1 22 inaugure la nouvelle ère de la Formule 1 avec des voitures révolutionnaires conçues pour des courses plus compétitives, F1 Sprint, et des phases de course immersives telles que les tours de formation, les passages en voiture de sécurité et les arrêts aux stands. Le jeu comprend également des mises à jour des circuits d’Espagne, d’Australie et d’Abu Dhabi, ainsi que le nouveau FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX. Pour les plus expérimentés, F1 22 élargit ses fonctionnalités avec le retour de Mon Écurie, qui offre désormais trois situations de départ, son célèbre mode carrière, présent au sein du jeu depuis 10 et encensé par la critique avec son option deux joueurs, le multijoueur qui inclut un mode hors-ligne en écran partagé, ainsi que la VR sur PC.

F1® 22 sortira le 1er juillet 2022, sur PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One et PC via Origin et Steam. Les joueurs peuvent précommander l’Édition Champions de F1 22 en version numérique pour bénéficier de contenu supplémentaire et de trois jours d’accès anticipé.