Dyson Lightcycle Morph, que la lumière soit

Dommage qu’elle vaille le prix d’une télé… Notre lampe préférée ? La Luxo de Pixar, évidemment. Mais en ce qui concerne les lampes non anthropomorphes, la Lightcycle Morph de Dyson peut coller. Évolution de la Lightcycle de l’an dernier, la fonction phare de Morph est sa capacité à suivre la lumière naturelle du jour et à ajuster dynamiquement sa luminosité et sa température de couleur en conséquence.

Cette lampe polyvalente peut pivoter à 360 degrés pour éclairer la pièce, tandis que son mode ambiant émet une subtile lueur orange avec une lumière bleue réduite. Une combinaison de trois LED chaudes et trois LED froides fait appel à la technologie maison de Dyson, qui garantit que votre lampe durera 60 ans. La version de bureau coûte le prix d’une télé, la varianteplus grande encore plus. Ce sera sûrement la lampe la plus chère que vous ayez jamais achetée.