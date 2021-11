Dyson Home Science, au cœur de la science domestique

À l’occasion de cette toute première édition, Dyson partage ses connaissances, décrypte l’évolution du comportement des consommateurs, et crée des expériences interactives pour balayer des idées préconçues.

Les ingénieurs Dyson répondront à toutes les questions sur les dernières technologies, un moment privilégié et exclusif pour accéder à des informations scientifiques de pointe, de la conception, aux tests et mesures de performance des produits en laboratoire. Véritable parcours au coeur de la science de la qualité de l’air et de la poussière, cet événement Dyson Home Science traitera des principales préoccupations des consommateurs, s’inspirant de la volonté des foyers d’aspirer à plus de bien-être à la maison.

Dyson s’invite à la Galerie Joseph à Paris, à l’occasion de ce tout premier événement Dyson Home Science, un rendez-vous unique au coeur de la science domestique. Vous pourrez ainsi venir à la rencontre des ingénieurs Dyson pour vous aider à mieux comprendre comment contrôler son environnement et favoriser une meilleure qualité de vie intérieure. Ils s’intéresseront à la science de l’air et de la science de la poussière au travers d’expériences uniques et immersives.

Alors que la pollution de l’air apparaît comme étant la première préoccupation environnementale des Français, la pollution de l’air intérieur reste encore relativement méconnue. En effet, selon une étude publiée par Elabe, un français sur deux est surpris d’apprendre qu’il est davantage exposé à la pollution de l’air intérieur que l’air extérieur. Or, nous passons en moyenne 90% du temps dans des environnements clos. Bien que de nombreuses personnes imaginent que la maison offre une protection contre la pollution extérieure, l’air de nos habitations peut être cinq à sept fois plus pollué l’air extérieur4. Une concentration de pollution créée majoritairement par nos activités quotidiennes de nettoyage et de cuisine, ainsi que par la pollution extérieure provenant de sources telles que les véhicules et l’industrie.